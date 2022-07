Wirtschaftswachstum : So sieht das krisengestählte Griechenland aus

Die Kirche ist in Griechenland auch nicht mehr das, was sie mal war. Dimitri Vettas weiß das besser als viele andere. In einer einfachen Garage in der griechischen Hafenstadt Piräus lagert er Glocken, manche 400 Tonnen schwer. Schiffs- und Kuhglocken stellt seine Firma namens Kambanes auch her, doch der größte Kunde ist die griechisch-orthodoxe Kirche: „Da sind es oft fünf oder sechs Glocken für ein Gotteshaus“, berichtet der 44jährige Grieche, der in schwarzem T-Shirt und Trainingshose zwischen seiner Ware steht. Seit zwei Jahrzehnten kümmert er sich um den Vertrieb der Glocken und bringt die kleineren Modelle mit Auto und Fähre oft persönlich auf die Inseln. „Die Kirche hat heute weniger Geld als früher oder sie gibt weniger aus, auf jeden Fall ist unser Auftragsbuch dünn geworden“, klagt er. Vor zehn Jahren waren sie doppelt so viele Beschäftigte, heute gießen und verkaufen die Klangkörper aus Kupfer und Zinn nur noch sieben Mitarbeiter.

Dennoch ist Vettas nicht zerknirscht. Er sei schon lange bei der Firma und hält sich für schwer ersetzbar. Die aktuelle Inflation laste für ihn persönlich zwar schwer auf dem Budget, doch immerhin sei seine Eigentumswohnung in einem Nachbarort abbezahlt. Seine Frau, mit der er zwei Töchter im Alter von 13 und 4 Jahren hat, nimmt wahrscheinlich bald wieder ihre Arbeit bei einer Reederei auf. Zu seinen 1400 Euro Nettogehalt im Monat kämen dann wohl mindestens 1000 Euro hinzu, berichtet der Grieche. „Das Geld reicht nie, aber das gilt ja eigentlich bei jedem Gehalt“, sagt Vettas.