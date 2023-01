Zu großes Tokio : 20.000 Euro für den Umzug aufs Land

Aktualisiert am

Die japanische Regierung stockt eine Prämie auf, die Familien in Tokio dazu bewegen soll, aus der Metropole wegzuziehen. Die Gründe sind alarmierend.

Die japanische Hauptstadt Tokio platzt aus allen Nähten: Mit knapp 40 Millionen Einwohnern im gesamten Großraum ist sie die derzeit größte Stadt der Welt. In anderen Teilen Japans zeigt sich indes das umgekehrt Bild: Junge Menschen verlassen die Dörfer in Scharen, um in den großen Städten wie Tokio und Osaka Arbeit zu suchen. Zudem ist die Geburtenrate in Japan mit im Schnitt 1,3 Kindern pro Frau niedrig.

Schon seit dem Jahr 2019 belohnt die Regierung des Landes Familien deshalb dafür, wenn sie aus der Stadt weg und in andere Regionen des Landes ziehen. Eine Prämie in Höhe von 300.000 Yen (umgerechnet 2180 Euro) pro Kind zahlte der Staat bislang für den Umzug in einen benachteiligten Landesteil.

Laut dem „Guardian“ und mehreren japanischen Medienberichten hat die Regierung diese Summe nun mehr als verdreifacht: Familien sollen ab April dieses Jahres demnach 1 Million Yen, also mehr als 7000 Euro, je Kind erhalten, wenn sie die Metropolregion Tokio verlassen. Hinzu kommt eine Pauschale in Höhe von 1 Million Yen für den Umzug allein. Ein Haushalt mit zwei Kindern könnte demnach 3 Millionen Yen von der Regierung dafür erhalten, dass sie ihr Glück anderswo suchen. Wer sich in seinem neuen Heimatort ein Geschäft aufbaut, könnte sogar noch mehr Geld vom Staat erhalten.

Die Bevölkerung schrumpft dramatisch

Der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge soll die Hälfte der Mittel von der Zentralregierung und die andere Hälfte von den lokalen Gemeinden bereitgestellt werden. Wie der „Guardian“ weiter berichtet, beteiligen sich rund 80 Prozent der Kommunen des Landes an der Aktion. Diese sei indes an bestimmte Bedingungen geknüpft: Mindestens ein Elternteil muss erwerbstätig sein, und die Familie muss mindestens fünf Jahre in ihrem neuen Zuhause leben – ansonsten verlangt die Regierung den Umzugsbonus zurück.

Ziel der Aktion ist es, die Entvölkerung in vielen Teilen des Landes zu stoppen. Immer mehr Häuser außerhalb der Ballungsräume stehen leer und auch die Steuereinnahmen in diesen Regionen gehen merklich zurück.

Bislang hatte das Programm nur mäßigen Erfolg: Zahlen der Nachrichtenagentur Nikkei zufolge haben im Jahr 2021 zusammengerechnet 1184 Haushalte an dem Programm teilgenommen. Im ersten Jahr seien es nur 71 gewesen. Jetzt hofft die Regierung, durch die Erhöhung des finanziellen Anreizes bis zum Jahr 2027 ungefähr 10.000 Menschen zu einem Umzug bewegen zu können.

Japan litt in den Jahren 2020 und 2021 unter dem größten Bevölkerungsrückgang seit Beginn der Aufzeichnungen – und Besserung ist nicht in Sicht: Bis zum Jahr 2065 soll die Bevölkerung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt um 30 Prozent von derzeit 125 Millionen auf 88 Millionen zusammenschrumpfen.