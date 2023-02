Aktualisiert am

So konterte Brüssel das Multimilliarden-Hilfspaket der Amerikaner

Neue Staatshilfen : So konterte Brüssel das Multimilliarden-Hilfspaket der Amerikaner

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Europa-Parlament in Brüssel. Bild: EPA

Die EU-Mitgliedstaaten sollen dem amerikanischen 369-Milliarden-Dollar-Paket für grüne Technologien eigene Milliardenhilfen entgegensetzen. Das geht aus dem „Green-Deal-Industrieplan“ hervor, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel vorgelegt hat. In den kommenden Jahren werde sich entscheiden, wie die klimaneutrale Wirtschaft aussehen und wo sie angesiedelt sein werde, sagte von der Leyen. Europa wolle dabei ein gewichtiges Wort mitreden. Deshalb müsse die EU jetzt aufpassen, im Wettbewerb mit den USA und China um die Ansiedlung von Fabriken für Batterien, Wärmepumpen oder Wasserstoffanlagen nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Die Kommission setzt dabei kurzfristig vor allem auf eine spürbare Aufweichung der EU-Beihilferegeln. Das soll ihnen ermöglichen, wie es im „Inflation Reduction Act“ (IRA) vorgesehen ist, Steuernachlässe zu gewähren. Die haben für die Industrie den Charme, dass sie schnell und unkompliziert verfügbar sind.

Da nicht alle EU-Staaten die nötigen Finanzmittel dafür hätten, will die EU-Kommission ihnen zudem erlauben, das noch verbleibende Geld aus dem Corona-Aufbaufonds für die Gewährung von Steuernachlässen einzusetzen. Aus dem Aufbaufonds und dem zur Entkopplung vom russischen Erdgas und Öl geschaffenen Repower-EU-Programm sind nach Angaben der Kommission noch 250 Milliarden Euro übrig, die von den Staaten für die Antwort auf den IRA genutzt werden könnten. Hinzu kämen 100 Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds.

Neue Regeln sollen Ende 2025 auslaufen

Auf einen Vorschlag für neue EU-Schulden verzichtet die Kommission. „Wir haben noch viel Geld zur Verfügung, wir müssen es nur nutzen“, sagte Vizepräsident Valdis Dombrovskis im Gespräch mit der F.A.Z. „Das gilt auch im Vergleich mit den USA,.“ Die EU-Kommissare Thierry Breton und Paolo Gentiloni und Ratspräsident Charles Michel hatten gefordert, die EU müssen neue Schulden aufnehmen, um den US-Hilfen schnell etwas entgegensetzen zu können.

Das geänderte Regelwerk für nationale Unternehmenssubventionen, das Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager vorstellte, erweitert das für die ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs entwickelte Krisen-Regelwerk, das schon großzügigere Staatshilfen für Unternehmen – etwa den deutschen „Doppel-Wumms“ – ermöglicht. Das neue „Krisen- und Übergangs-Regelwerk“ solle „gezielte und zugleich zeitlich befristete“ Subventionszahlungen ermöglichen, sagte Vestager. Die Regeln sollen Ende 2025 auslaufen. „Das ist neu. Und es ist eine weit reichende Änderung unserer Beihilfenpolitik, auch wenn sie nur befristet in Kraft sein werden.“

Die neuen Regeln machten es viel einfacher, Steuergelder zu einzelnen Unternehmen zu verschieben. Auch sei sie sich bewusst, dass das neue Risiken für den Binnenmarkt entstünden, sagte die Dänin. „Einige Staaten haben mehr finanzielle Möglichkeiten als andere, die Regeln in Anspruch zu nehmen.“

Batterien, Solarpanels und mehr

Nach einer aktuellen Analyse haben Deutschland und Frankreich rund drei Viertel der von der Kommission genehmigten Unternehmenshilfen wegen des Ukrainekriegs ausgegeben. Genau wegen dieses Ungleichgewichts haben mehrere weniger finanzschwache EU-Staaten wie Italien mehrfach gefordert, die EU müsse sich für eigene Wirtschaftsförderung wieder selbst verschulden.