Photovoltaik : So hart arbeitet die deutsche Solarindustrie am Comeback

Einer der großen Mutmacher der deutschen Solarindustrie steht nicht auf deutschem, sondern auf türkischem Boden. In Ankara sind eine integrierte Fabrik – die Produktion von Komponenten wie Zellen, Modulen und Wafern – sowie ein angrenzender Solarpark für 1,3 Gigawatt derart schnell auf die Beine gestellt worden, dass Peter Fath ins Schwärmen gerät.

Der Geschäftsführer von RCT Solutions, einem Photovoltaik-Unternehmen vom Bodensee, ist einer von mehreren externen Protagonisten, die an der Planung und am Bau beteiligt waren – neben Branchengrößen wie Meyer Burger, Isra Vision oder Rena. Die kurze Bauzeit von nur 14 Monaten, die Kosteneffizienz und die reibungslose Synchronisation der diversen Technologien lassen ihn zu einem mutigen Schluss kommen: Von einem uneinholbaren Vorsprung asiatischer, speziell chinesischer Hersteller könne keine Rede sein: „Das trifft nicht mehr zu.“

Ein Schweizer Maschinenbauer geht voran

Es ist ein kurzer Satz, der ein großes Comeback in Aussicht stellt. Die deutsche Solarindustrie war mal Weltmarktführer und Paradebranche, aber sie ist auch ein Beispiel dafür, wie technologischer Vorsprung und vermeintlich glänzende Perspektiven in kurzer Zeit verspielt wurden. Folge: Bis heute dominieren staatlich gepäppelte Hersteller aus China, die ihre Kostenvorteile zu nutzen wissen und Photovoltaik zur Massenenergie gemacht haben.

Fath, Vorstandschef der Photovoltaik-Sparte im Maschinenbauverband VDMA, hält die Zeit der Wende trotzdem für gekommen. Projekte wie in der Türkei seien jederzeit auch in Deutschland oder anderen EU-Ländern möglich. Die Maschinenbauer haben in der Praxis eine Bestätigung für ihre theoretischen Überlegungen zu diesem Thema gefunden. Der Verband kam in einer Studie mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme schon vor zwei Jahren zu dem Ergebnis, dass eine Wiederbelebung der deutschen Solarindustrie sinnvoll sei. Und das Schweizer Maschinenbauunternehmen Meyer Burger hat ja schon angekündigt, in den alten Produktionsstätten der früheren Platzhirsche Solarworld und Sovello in Sachsen und Sachsen-Anhalt eine Gigawatt-Produktion aufzubauen. 2021 soll es losgehen.

Die Gelegenheit scheint nicht nur wegen der guten Erfahrungen in der Türkei günstig, wo 340 Millionen Dollar für die Fabrik und rund eine Milliarde Dollar in das Großkraftwerk investiert wurden. Auch technologische Veränderungen spielen eine Rolle: Die Siliziumscheiben etwa würden größer und größer – darauf seien viele asiatische Hersteller gar nicht eingestellt. Und weil eine Umstellung riesiger Produktionsanlagen schwierig, zum Teil auch unmöglich sei, schwinde der Vorsprung der Konkurrenz weiter.

Deutsche Unternehmen könnten deshalb jetzt „einige asiatische Bewerber abhängen“, sagt Fath. Tom Thieme, Manager bei Isra Vision in Darmstadt, sieht die vermeintlich zementierte Vormachtstellung asiatischer Hersteller ebenfalls erschüttert – wenn auch aus einem anderen Grund. Die Produktion in der Solarindustrie habe so große Fortschritte gemacht, dass der Vorteil niedriger Arbeitskosten schrumpfe.

Nach dem Vorbild der Halbleiterindustrie seien Fabriken möglich, in denen so gut wie nie das Licht brennt – weil sie, unterstützt von Software und Sensoren, hochautomatisiert und wenig personalintensiv produzieren. Zwar investierten auch chinesische Hersteller in ihre Photovoltaik-Fabriken, unter anderem in Künstliche Intelligenz für eine selbstlernende Produktion. Aber es kämen auch Billigarbeitskräfte zum Einsatz, die im Premiumbereich kaum entscheidend sein könnten – dort also, wo deutsche Unternehmen zu Hause sind.

30 Prozent europäische Fertigung als Ziel

Es könne nicht darum gehen, sich komplett unabhängig von chinesischen, koreanischen oder taiwanischen Anbietern zu machen, sagt Fath. Allein der europäische Markt hat ein Volumen von 25 Gigawatt, da wäre ein solches Ziel unrealistisch. 30 Prozent aus deutscher oder europäischer Fertigung halten die Maschinenbauer für erstrebenswert. Allerdings müssten asiatische Hersteller nach europäischen Regeln spielen, also Sozial- und Umweltstandards erfüllen oder den Schutz geistigen Eigentums garantieren – was auf weitere Vorteile für deutsche Hersteller hinauslaufen würde.