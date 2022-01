Aktualisiert am

Stornierungen in der Pandemie

Stornierungen in der Pandemie :

Stornierungen in der Pandemie : Jetzt gibt es endlich Bares!

Sie hängen an der Pinnwand zu Hause und erinnern uns daran, was in den vergangenen beiden Jahren oft nicht stattfinden konnte: das langersehnte Konzert des Lieblingsstars. Oder die geplante Städtereise, für die das Flugzeug nie abhob und das Hotel monatelang schließen musste. Viele Veranstalter vertrösteten ihre Kunden mit einem Gutschein, wenn sie ein Konzert oder eine Reise kurzfristig absagen mussten.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Jetzt gibt es Erleichterungen für die Kunden. Sie können die Gutscheine nun wieder in Geld umwandeln – und zwar für Tickets, die sie vor dem 8. März 2020 gekauft haben. Also noch vor dem ersten Lockdown. Das gilt für Eintrittskarten für Konzerte, Festivals, Theater, Kinos, Sportwettkämpfe, Schwimmbäder, Museen oder Freizeitparks. Oder Abos im Fitnessstudio. Oder Dauerkarten, etwa für das Stadion.