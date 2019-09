Pekings Flughafenterminal : Eine Weltmacht erhebt sich

Acht Minuten. So lautet das Versprechen von China an die Welt. Acht Minuten, länger soll es nicht dauern in Pekings neuem, futuristisch anmutendem Flughafen Daxing, um von der Sicherheitskontrolle zu dem am weitesten entfernten Abfluggate zu laufen – obwohl das Terminal mit einer Fläche von 97 Fußballfeldern das größte der Welt ist.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z. Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Acht Minuten: Jeder, der schon eine halbstündige Wanderung beim Umsteigen an Dubais langem Terminalschlauch hinter sich gebracht hat, weiß, was das bedeutet. Von ihren marathonähnlichen Marschwegen am neu gebauten Flughafenkoloss in Istanbul stellen erschöpfte Passagiere zeitgeraffte Videos ins Internet. Vor allem aber revolutioniert sich Chinas Luftfahrt selbst. Denn auch am alten Flughafen im Norden der Hauptstadt mit dem Namen „Peking Capital“ beträgt die Wegstrecke vom Eingang des Terminals 3 zu dem am weitesten entfernt liegenden Gate 3,2 Kilometer und man braucht weit mehr als acht Minuten.