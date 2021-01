„Die Wirtschaft sieht Merz als einen der Ihren, die Politik präferiert mit Abstand Laschet“, sagt Allensbach-Chefin Renate Köcher. Der Jurist Merz hat nach seinem Rückzug aus der Politik 2009 in der Wirtschaft Karriere gemacht. Er war Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Tochtergesellschaft von Blackrock, dem weltgrößten amerikanischen Vermögensverwalter, bevor er sich 2018 wie Spahn um die Merkel-Nachfolge bewarb – und der Dritten im Bunde, Annegret Kramp-Karrenbauer, knapp unterlag.

Die Ergebnisse des Elite-Panels liefern keine Anhaltspunkte, für wen sich die 1001 CDU-Delegierten an diesem Samstag auf dem digitalen Parteitag entscheiden werden. Allerdings spiegeln sich in den Antworten der Führungskräfte auch die unterschiedlichen Lager in der CDU und ihrer Basis. Das weist dem neuen Parteichef eine überragende Aufgabe zu: Will er die CDU als derzeit einzige deutsche Volkspartei (in Umfragen liegt sie um 35 Prozent) erfolgreich im Herbst in die Bundestagswahl führen – ob auch als Kanzlerkandidat oder nur als Vorsitzender –, muss er die Lagergrenzen sehr schnell überwinden.

Misslingt ihm das, könnte sich eine Sorge bestätigen, die die Führungskräfte eint: Sie befürchten, dass der Wettbewerb um den Vorsitz von Nachteil für die Christdemokraten ist. Zwei Drittel der befragten Eliten erwarten, dass die Partei geschwächt aus der fast einjährigen Kandidatensuche hervorgeht. Demoskopin Köcher hält die Sorge für berechtigt und verweist auf die SPD. Deren in einem langen Auswahlverfahren mit knappen Ergebnissen per Mitgliederentscheid gekürte Ko-Parteivorsitzende haben die Sozialdemokraten nicht vorangebracht. Auch die frühe Kür von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD hat sich in den Umfragen bisher kaum ausgezahlt – obwohl Scholz in der Corona-Krise Milliardenhilfen verteilt.