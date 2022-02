Energiesicherheit : So abhängig ist Deutschland von russischem Gas

Lange Leitungen: In der Ukraine werkelte im Jahr 2015 ein Arbeiter an der Erdgasverdichterstation. Bild: dpa

Die russischen Truppen rücken in die Ukraine vor. Damit stellt sich auch stärker als bislang die Frage der Energieversorgung und der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Deutschland braucht russische Erdgaslieferungen, um Wohnung zu heizen und Industriebetriebe produzieren zu lassen. Umgekehrt erhält allerdings auch Russland nicht geringe Zahlungen aus Europa für die Rohstofflieferungen.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Wie viel Erdgas liefert Russland?

Russland ist Deutschlands Hauptlieferant. Im Jahr 2020 lag der russische Anteil an der Versorgung über Pipelines bei 55 Prozent. Norwegen machte 30 Prozent aus und die Niederlande fast 13 Prozent. Dazu kommt noch die eigene Förderung hierzulande, und ein Teil der Lieferungen fließen an andere Länder weiter. Der Verbrauch russischen Erdgases in Deutschland dürfte daher eher unter 50 Prozent liegen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Abhängigkeit von Russland ändern, aber das dürfte dauern. Deutschland importierte aus Russland im vergangenen Jahr vor allem Erdöl und Erdgas im Wert von 19,4 Milliarden Euro – das war ein Zuwachs um 49,5 Prozent und machte 59 Prozent aller Einfuhren aus Russland aus. Insgesamt deckte Deutschland im vergangenen Jahr fast 27 Prozent des Energiebedarfs mit Erdgas.

Wann wird das Erdgas knapp?

Der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland liegt bei rund 30 Prozent. Das gibt die Plattform AGSI für den 22. Februar an. Das ist eher wenig für diese Jahreszeit. Vor einem Jahr lag er bei 32 Prozent, davor bei 80 Prozent, 54 Prozent und 34 Prozent. Wie lange die Vorräte reichen, hängt vor allem vom Verbrauch ab, der wiederum von den Außentemperaturen geprägt ist. Auch laufen Erdgaslieferungen weiter. Der Füllstand ist weiter niedrig, aber nicht mehr historisch tief, sagte Sebastian Bleschke am Donnerstag, Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern, einem Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher: „Sehr milde Temperaturen in diesem Winter haben erheblich zur Entspannung der Gasversorgungslage beigetragen.“

Sind die deutschen Gasspeicher komplett gefüllt, sollte dies für ein Drittel des Jahresverbrauchs reichen. Russland betont, dass der staatliche Gasprom-Konzern seine Lieferverpflichtungen erfüllt habe. Allerdings hat Russland weniger geliefert als üblich. Von Oktober an gingen die Lieferungen trotz aller Preisrekorde zurück, während Russland Truppen an der Grenze zur Ukraine positionierte. Die hiesigen Erdgasspeicher stehen an knapp 50 Standorten und können maximal beinahe 24 Milliarden Kubikmeter nutzbares Gas fassen.

In der Europäischen Union sind die Gasspeicher laut AGSI zu 30 Prozent gefüllt. Auch das ist weniger als üblich: In den Vorjahren waren es zu dieser Zeit 38 Prozent, 63 Prozent, 43 Prozent und 34 Prozent. Vizekanzler Habeck sieht dennoch keinen Grund zur Sorge. „Für diesen Winter ist die Versorgungssicherheit gewährleistet“, sagte er am Montagabend – und damit vor den neuen Entwicklungen im Konflikt mit Russland. Dennoch müssten die Speicher besser gefüllt sein, als dies in diesem Winter der Fall gewesen sei. „Die Speicher müssen voll sein und wir müssen eine Möglichkeit haben, diese Befüllung der Speicher zu kontrollieren.“

Wie kann sich die Energiesicherheit verbessern?

Eine Möglichkeit ist, den Gasversorgern bestimmte Liefermengen oder den Speicherbetreibern bestimmte Füllstände vorzuschreiben. Habeck hat sich bisher noch nicht festgelegt. Er spricht davon, dass eine Regulatorik entwickelt werden müsse, die die Betreiber dazu verpflichte, die Gasspeicher voll zu halten. Dann gebe es klare Regeln für alle und niemand könne zu Lasten anderer Speicher leer lassen. Er bevorzuge diesen Weg vor der Möglichkeit, dass der Staat selber als Einkäufer tätig werde. Ein anderer Gedanke ist eine nationale Gasreserve ähnlich der Ölreserve. Ein Unterschied dazu ist allerdings, dass der Gasverbrauch saisonal stark schwankt und vor allem im Winter nötig ist.

Wer verbraucht Erdgas in Deutschland?