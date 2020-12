Doch auch die vielen, zumeist kleineren Gebiete in den bayerischen Alpen sind beliebte Ziele – und für Après bislang nicht bekannt, betont Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied im Deutschen Skiverband (DSV). Ihm kommt es so vor, als werde seine Sportart „in Geiselhaft genommen“. Wintersport würde gleichgesetzt mit Party und Ballermann. Dabei wolle man auch und gerade in Corona-Zeiten etwas für die Volksgesundheit tun. Es sei doch immens wichtig, die sportliche Aktivität in der freien Natur zu fördern, ob einzeln oder in der Familie, erst recht in der Weihnachtszeit. „Wenn man Kinder drei Wochen in den Winterferien zu Hause lässt, möchte ich nicht die Gesamtabrechnung sehen“, sagt Schwarzbach.

Dass die Skilobby mit ihren Appellen durchdringt, gilt als unwahrscheinlich. Wie Gastronomen und andere Vertreter der Tourismuswirtschaft stehen die Zeichen derzeit unverändert auf Lockdown. Unversucht lässt man dennoch nichts. Erst vor wenigen Tagen verwiesen mehrere Verbände in einem offenen Brief auf die wichtige Bedeutung des Wintersports für das gesellschaftliche Leben – und auf dessen wirtschaftliche Bedeutung, zählt man auch Sportfachhändler, Verleihstationen und Mobilitätsanbieter hinzu. DSV-Mann Schwarzbach verweist auf die längst existierenden Schutzkonzepte: Sessellifte ohne Haube, Masken, Verpflegung an Stehtischen im Freien. „Wenn im Outdoor-Skisport keine ausreichenden Schutzmaßnahmen möglich sind, wo denn dann?“, fragt er.