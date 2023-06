Aktualisiert am

Erfolgreich mit Start-ups, gescheitert in der Wirtschaftspolitik

Silvio Berlusconi : Erfolgreich mit Start-ups, gescheitert in der Wirtschaftspolitik

Wie sich Silvio Berlusconi als Unternehmer geschlagen hat. Auf hart umkämpften Märkten. Und was davon bleibt.

Der Abgeordnete Berlusconi 2013 im italienischen Parlament in Rom Bild: dpa

Silvio Berlusconi, am Montag nach langer Krankheit verstorben, hatte als innovativer und charismatischer Unternehmer den Grundstein für die spätere Karriere in der Politik gelegt. Die Rollen des Unternehmers und des Politikers waren dabei lange Zeit so stark verwoben, dass sowohl der Familienkonzern als auch die italienische Politik damit immer wieder Schaden nahmen.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Berlusconis Karrierestart zu Beginn der Sechziger Jahre fiel zusammen mit den Wachstumsjahren der italienischen Nachkriegszeit. Der 1936 geborene Sohn eines Mailänder Bankangestellten suchte als Bauträger Fuß zu fassen, als Außenseiter in einem Markt mit vielen etablierten Unternehmen, aber auch extremem Wachstum. Sein Verkäufertalent hatte der junge Jurist mit Studienabschluss 1961 unter anderem mit Studentenjobs als Conferencier auf Kreuzfahrtschiffen entwickelt. Die überschwängliche Art, manchmal gemischt mit uneinhaltbaren Versprechungen, die manchem Versicherungsvertreter zum Erfolg verhelfen würde, hat Berlusconis Auftritte bis zuletzt geprägt.