Der Zusammenbruch des amerikanischen Kreditinstituts Silicon Valley Bank hat am Montag rund um den Globus Sorgen vor einer neuen Finanzkrise geschürt. Am deutschen Aktienmarkt gab der Dax bis kurz vor Handelsschluss um mehr als 3 Prozent nach und fiel erstmals seit Mitte Januar unter 15.000 Punkte. Die größten Kursverluste verzeichneten Commerzbank (minus 15 Prozent) und Deutsche Bank (minus 7 Prozent). Auch die Versicherer Allianz, Munich Re und Hannover Rück (jeweils etwa minus 4 Prozent) litten stark.

An der Börse in Paris rutschten die Kurse der Banken BNP Paribas und Société Générale mit je 7 Prozent am stärksten. In Mailand wurde eine Reihe italienischer Finanzwerte wegen hoher Kursverluste zeitweilig vom Börsenhandel ausgesetzt, darunter Unicredit, zu der die Hypo-Vereinsbank gehört, Intesa Sanpaolo und die Fineco Bank.