Am Ende einer aufwühlenden Woche für das Weltfinanzsystem ist das ganz große Chaos ausgeblieben. Die Großbank Credit Suisse ist noch geöffnet und auch in den Vereinigten Staaten ist ein bisschen Beruhigung eingetreten, nachdem Anfang der Woche die Silicon Valley Bank, ein wichtiger Finanzier amerikanischer Start-ups, geschlossen wurde. In der Nacht zum Freitag mussten allerdings mehrere Großbanken einer Regionalbank aus San Francisco namens First Republic Unterstützung in Höhe von 30 Milliarden Dollar zusichern, in Form spezieller Einlagen. Danach schlugen die Aktienkurse an den Börsen wieder stärker aus. Das zeigt: Der Schreck sitzt tief.

An diesem Wochenende nun arbeiten die Schweizer Behörden daran, die UBS zur Übernahme der Credit Suisse zu bewegen, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist nach Medienberichten der „Plan A“, im Gespräch sind inzwischen auch milliardenschwere Staatshilfen.

Nach der großen Finanzkrise 2008 sollte so etwas eigentlich nicht mehr vorkommen. Die Banken sollten ausreichend reguliert, ein Scheitern ohne größere Verwerfungen möglich sein. Wie also war es möglich, dass die Pleite der zuvor nur Eingeweihten bekannten Silicon Valley Bank auch im fernen Europa die Investoren, Aufseher und Politiker so nervös macht? Dass dann ein Satz eines Großaktionärs ausreichte, um die einst stolze Credit Suisse an den Rand des Zusammenbruchs zu treiben? Und warum sind es eigentlich immer wieder die Banken, die der Welt solche Sorgen machen?

Banken sind anders

Auf all diese Fragen gibt es eine kurze Antwort: weil das Bankgeschäft sich fundamental vom übrigen Wirtschaften unterscheidet. Banken haben eine Eigenschaft, die kaum eine andere Branche kennt: Ihr ganzes Geschäftsmodell beruht im Grundsatz darauf, dass es sie auch morgen noch gibt.

Der Lieblingsbäcker schließt seinen Laden in ein paar Tagen? Das ist schade, aber heute kann man trotzdem noch ein Brot kaufen. Der Arzt macht nächste Woche zu? Das ist ungünstig, weil damit auch sein Wissen über die Krankheitsgeschichte verloren geht – aber heute kann er trotzdem noch ein Rezept ausstellen. Und das Kaufhaus ist vielleicht in zwei Monaten insolvent? Dann könnte es mit der Garantie schwierig werden, doch die Hosen sind deswegen nicht schlechter. Selbst der Hosenlieferant kann seine Pakete jetzt noch schicken, vielleicht besteht er auf Vorkasse.

Mit den Banken ist es anders. Sie sind, übertrieben formuliert, eine Art Zeitmaschine: Wer sich ein Haus oder eine Existenzgründung eigentlich erst in vielen Jahren leisten könnte, der kann das mit einem Bankkredit schon heute tun. Und wer Geld hat, das er jetzt nicht braucht, in der Zukunft aber schon, der trägt es zur Bank. Das funktioniert aber nur dann, wenn es die Bank morgen noch gibt. Genau deshalb reagieren alle so sensibel schon auf leiseste Zweifel an ihrer Solidität.

Obwohl das Bankgeschäft auf den ersten Blick rein zahlengetrieben ist, beruht es am Ende also auf einem urmenschlichen Wesenszug, der sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt: auf dem Vertrauen darauf, dass morgen noch da ist, was man heute eingezahlt hat. Ist dieses Vertrauen gestört, ist die Krise nur schwer aufzuhalten. „Vertrauen ist der Anfang von allem“ – mit diesem Satz warb einst, es ist kein Wunder, eine Bank.