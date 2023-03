Die Wall Street in New York. Bild: AP

Finanzkrisen entzaubern. Nach der letzten Finanzkrise war die Welt an die Unterteilung der Banken in systemrelevante Institute und nicht so wichtige Häuser gewöhnt worden. Nun lösen auch Banken Rettungseinsätze aus, die einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt sind.

Damit der staatliche Guthabenversicherer eine Komplettgarantie für die Konten der Silicon Valley Bank und der Signature Bank abgeben konnte, mussten sie für systemrelevant erklärt werden. Die Kategorie war Großbanken vorbehalten und folgte dem Eingeständnis, dass einige Institute so stark in die Wirtschaft eingewoben waren, dass ihr Untergang die Kreditversorgung gefährdet und eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst hätte.