Aktualisiert am

Wasserkrise in Mississippi

Wasserkrise in Mississippi :

Wasserkrise in Mississippi : Siemens’ schwerer Schlag ins Wasser

In Jackson oft die einzige Möglichkeit an sauberes Trinkwasser zu kommen: Eine freiwillige Helferin bringt abgepacktes Wasser in Flaschen. Bild: AP

Der Konzern ist in den USA in eine Trinkwasserkrise verstrickt. Es geht um Technik, die nicht funktioniert, unvollständige Verträge und Schäden in Millionenhöhe.