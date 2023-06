Timing ist manchmal eben auch Glücksache. Unmittelbar nach dem Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und parallel zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin hat die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel ihre neue „Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit“ vorgestellt. Die zielt zwar nicht explizit auf China. Genannt wird das Land in dem 14-Seiten-Papier nicht einmal – und die beteiligten EU-Kommissare von Präsidentin Ursula von der Leyen über den Außenbeauftragten Josep Borrell bis zum Kommissionsvizepräsidenten Valdis Dombrovskis betonten vehement, dass die EU „nicht auf Konfrontationskurs mit China“ sei, „nicht gegen China ist“, „viele Gemeinsamkeiten mit China hat“.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.



Aber Kommissionsvize Margrethe Vestager scherte dann doch aus der Reihe und gab zu, dass außer China und vielleicht Russland kaum ein anderer als Adressat in Frage komme. In der Tat ist die „Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit“ die logische Fortsetzung der neuen China-Politik der Kommission, wie sie von der Leyen Ende März in ihrer Grundsatzrede beschrieben hat. Seither gilt das Ziel, das Risiko zu mindern, das von einer zu großen Abhängigkeit von dem politisch unsicheren Partner ausgeht („De-Risking“), anstatt sich ganz von China zu entkoppeln.

Die neue Strategie setzt dafür in gewisser Weise den Rahmen. Sie fußt auf drei Säulen. Zum einen will man die eigenen Stärken fördern. Daneben soll die eigene Wirtschaft vor zu großen Abhängigkeiten von Dritten geschützt werden, aber auch vor Cyberangriffen oder dem Missbrauch von Schlüsseltechnologien aus der EU. Außerdem ist eine enge Kooperation mit einer möglichst großen Zahl von Partnern vorgesehen, ob auf G7-Ebene oder über Handelsabkommen.

Zentrale Rolle für strategische Technologien

Vieles davon ist im Kern nicht neu und spiegelt sich in Vorschlägen der Kommission aus den vergangenen Monaten. So lag schon den Vorschlägen für das Rohstoff-Gesetz („Critical Raw Materials Act“) und Grüne-Technologien-Gesetz („Net Zero Industry Act“) der Gedanke zugrunde, sich durch heimische Förderung und Produktion sowie enge Kooperation mit Drittstaaten aus der Abhängigkeit von China zu lösen. Eine zentrale Rolle soll dabei eine STEP genannte Plattform für strategische Technologien spielen, eine Art abgespeckter Souveränitätsfonds. Die will die Kommission mit zehn Milliarden Euro ausstatten, um Investitionen in digitalen Technologien, grüne Technologien und Biotechnologie zu fördern. Insgesamt soll das Investitionen von 160 Milliarden Euro anstoßen.