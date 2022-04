Engergiepolitik : Damit der Strom sicher fließt

Aktualisiert am

Die Bundesregierung will Deutschland schnell unabhängiger von Russlands Gas, Öl und Kohle machen – das ist richtig. Doch für eine stabile Energieversorgung braucht es mehr. Welche Schritte die Politik jetzt gehen sollte.

Durch die russische Invasion in die Ukraine ist die Sicherheit der Energieversorgung zum intensiv diskutierten Thema geworden. Was bis vor Kurzem noch eine langweilig anmutende Sache für ein paar Spezialisten war, steht nun im Zentrum der Tagespolitik. Die öffentliche Diskussion konzentriert sich dabei auf die Abhängigkeit von Russland beim Import fossiler Brennstoffe, also Öl, Kohle und Gas.

Im vergangenen Jahr kamen rund 55 Prozent der deutschen Gasimporte aus Russland, zudem fast die Hälfte der Steinkohle und 35 Prozent des Rohöls. Um eine sichere Energieversorgung auch in Zukunft zu gewährleisten, gilt es, die Energieimporte zu diversifizieren und so die starke Abhängigkeit von einzelnen Förderländern deutlich und möglichst schnell abzubauen.