Shopping in Corona-Zeiten : Darf es ein bisschen weniger Konsum sein?

In der Corona-Krise dämpft die Maskenpflicht die Kauflaune der Menschen. Doch mittlerweile geht es in der Diskussion längst um mehr als nur ein Stück Stoff.

Es ist schon wieder mehr los in den Fußgängerzonen – aber noch lange nicht so voll wie vor Corona. Bild: dpa

Ob Harry Glawe mit diesem Sturm der Entrüstung gerechnet hat? Seit der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende ankündigte, dass er angesichts der niedrigeren Corona-Zahlen in seinem Bundesland die Maskenpflicht im Handel lockern will, kochen in Deutschland die Emotionen hoch. Dabei geht es nicht nur um die Frage, inwieweit Stoffmasken tatsächlich Infektionen verhindern, sondern auch um eine gesellschaftliche Grundsatzfrage: Wollen wir überhaupt wieder so viel konsumieren wie vor der Pandemie?

Dass die Maskenpflicht die Kauflaune dämpft, daran gibt es kaum Zweifel. In einer Mitte Juni veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung EY sagten mehr als 60 Prozent der Befragten, dass sie mit Abständen und Maskenpflicht weniger Spaß am Shoppen hätten. Zwar werden Lebensmittel und Drogerieprodukte weiter rege gekauft. Doch im Modehandel sieht es düster aus. Fast ein Viertel weniger Umsatz erzielte dieser im Mai im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Maske ist eine Gierbremse“

„Die Maske ist eine Gierbremse“, sagt Stephan Grünewald, Geschäftsführer des Kölner Rheingold-Instituts. Die Atmosphäre in den Geschäften habe damit etwas Bedrohliches. Und dann sei da noch der soziale Druck, sich im Laden richtig zu verhalten, ergänzt Florian Kaiser, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Magdeburg. Das Einkaufen habe so seine „Entertainment-Funktion“ verloren.

Zumindest in Umfragen trauern die Verbraucher dem Konsumrausch früherer Zeiten nicht allzu sehr nach. In einer Anfang Mai veröffentlichten Erhebung der Beratungsgesellschaft Accenture sagten 45 Prozent der Befragten, dass sie beim Einkaufen nun nachhaltigere Entscheidungen treffen und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun werden. Die Berater waren entzückt: „Veränderungen, die sonst wahrscheinlich Jahre gedauert hätten, reduzieren sich auf wenige Wochen.“

Doch die Bekenntnisse scheinbar geläuterter Verbraucher sind mit Vorsicht zu genießen, warnt der Soziologe Ortwin Renn vom Potsdamer Institut für Nachhaltigkeitsforschung. „In der BSE-Krise sagten in Umfragen 40 Prozent der Verbraucher, dass sie in Zukunft ganz oder weitgehend auf Fleisch verzichten wollten. Tatsächlich ist der Fleischkonsum nach Ende der BSE-Krise eher noch etwas gestiegen.“

Auch Ökonomen kennen diese Widersprüche nur zu gut. So haben Studien gezeigt, dass Kunden nur 10 Prozent des Geldes, das sie in Umfragen für ethischen Konsum in Aussicht stellen, tatsächlich auch für fair produzierte Produkte ausgeben.

Moral ja, aber bitte nur wohldosiert

Die Karlsruher Verhaltensökonomin Nora Szech erklärt dies damit, dass Menschen zwar einerseits Wert auf ihre „moralische Identität“ legten, andererseits ihr Gewissen sehr schnell beruhigt ist – und sie sich dann keine Gedanken mehr machen: In einem ihrer Versuche bekam eine Hälfte der Probanden Handtücher aus Biobaumwolle geschenkt, die andere Handtücher aus konventionellem Material. Alle Teilnehmer wurden danach gefragt, ob sie für Handtücher, die zusätzlich unter fairen Bedingungen produziert worden sind, einen Aufpreis zahlen würden. Das Ergebnis: Die Probanden mit den Bio-Handtüchern sagten seltener ja. Die Menschen geben sich also damit zufrieden, in einem Teilbereich – hier die Öko-Baumwolle – ethisch verantwortlich zu handeln und schauen anderswo dann gerne mal weg. Forscher nennen dieses Phänomen „moral self-licensing“.