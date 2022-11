Billig-Klamotten von Shein : Diese Mode aus China ist bei Jugendlichen der letzte Schrei

Aktualisiert am

Alle jungen Leute kennen die Kleiderpakete von Shein, die per Flugzeug kommen – ausgerechnet aus China. Jetzt gerät das Unternehmen zwischen die Fronten der Geopolitik.

„Richtig cool“, sagt die junge Frau, die sich Nadine nennt, immer wieder, während sie erst eine Versandtasche aus weißem Plastik aufreißt und dann nacheinander vier Hosen in verschiedenen Farben, ein Kleid mit Blümchenmuster, ein schwarzes Top und einen blauen Bikini in die Kamera hält. Im Hintergrund läuft eingängige Popmusik. 30.000 Nutzer auf der Videoplattform Tiktok haben Nadines Beitrag gelikt. In den Kommentaren unter dem Video fragen Nutzer nach den Artikelnummern, um die Produkte selbst bestellen zu können.

Beiträge wie den von Nadine gibt es auf Tiktok Tausende. Hinter den weißen Tüten steckt ein Unternehmen namens Shein, ausgesprochen Schi-in, das innerhalb weniger Jahre zu einem der größten Kleidungsanbieter der Welt geworden ist. Bei Menschen über dreißig ist es immer noch so gut wie unbekannt, unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen aber ist es der letzte Schrei.