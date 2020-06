Debatte über Corona-Hilfen : Die Krise der Selbständigen

Matthias Haase ist verstimmt. Der freiberufliche Musiker leidet unter den staatlichen Auflagen wegen des Coronavirus. Konzerte sind weiter nicht möglich, der Unterricht an Musikschulen läuft nur langsam wieder an. Die Soforthilfe des Berliner Senats hat Haase weitgehend aufgebraucht. Hartz IV kann er nicht beantragen, weil er fürs Alter mehr Geld zurückgelegt hat als vom Jobcenter erlaubt. „Natürlich ist man als Freiberufler immer dem Wagnis ausgesetzt, dass es auch mal schlechter laufen kann.“ Aber dies sei keine gewöhnliche Krise. „Die Politik hat mir quasi ein Berufsverbot erteilt.“

4,1 Millionen Selbständige gibt es in Deutschland, das ist etwa jeder zehnte Erwerbstätige. Wie sich ihre finanzielle Situation in der Corona-Krise entwickelt hat, zeigt eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die der F.A.Z. vorliegt. 57 Prozent aller Selbständigen haben demnach mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Im Schnitt erzielen die Betroffenen nur noch etwas mehr als ein Drittel des früheren Niveaus.

Besonders betroffen sind Gastronomen, Einzelhändler sowie Kulturschaffende. 60 Prozent der Selbständigen beklagen Einkommensverluste, unter den abhängig Beschäftigten sind es nur 15 Prozent. Den betroffenen Angestellten fehlen im Mittel 400 Euro brutto im Monat, den Selbständigen fehlt mehr als das Dreifache. Das Fazit der Studie: „Selbständige trifft die Krise viel stärker als abhängig Beschäftigte.“

Die Tücken der Soforthilfe-Regeln

Entsprechend viel Unmut ist dieser Tage in dieser Berufsgruppe zu spüren. Angestellte in Kurzarbeit bekommen mindestens zwei Drittel ihres Nettogehalts, Selbständige verweist die Politik hingegen auf die Grundsicherung, besser bekannt als Hartz IV. Dass das Kurzarbeitergeld aus den Beiträgen gezahlt wird, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zuvor in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, dass die Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung derzeit die volle Miete übernehmen und auch erst Rücklagen von mehr als 60.000 Euro angetastet werden müssen – das alles spielt in der aufgeheizten Debatte kaum eine Rolle. So richtig verstanden fühlten sich Selbständige von der Politik noch nie. Nun wird die Entfremdung immer größer.

Vor allem unter den rund 2,2 Millionen Solo-Selbständigen ist der Frust groß. Sie haben häufig kaum berufliche Fixkosten und profitieren deshalb auch nicht von den Ende März von der Bundesregierung bereitgestellten Soforthilfen. Was vielen allerdings erst später klarwurde. Zwar betonten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) schon bei der Vorstellung des Programms, dass die Zuschüsse nur für Betriebskosten gedacht sind. Doch einige Bundesländer nahmen es damit anfangs nicht so genau. Die Folge: verunsicherte Selbständige und überforderte Sachbearbeiter. Die Investitionsbank Berlin bittet Selbständige nun, zu Unrecht erhaltene Soforthilfe zurückzuzahlen. Gut 100 Millionen Euro sind es bislang.

Diskussion über Versicherungspflicht

„Die ganze Tonalität ist so, dass sich Selbständige wie Kriminelle fühlen“, sagt Andreas Lutz, Chef des Verbands der Gründer und Selbständigen in Deutschland (VGSD). Neben der Politik kritisiert er auch die Jobcenter. „Sie nehmen oft keine Rücksicht auf die Lebensrealität von Selbständigen. Da wird dann einem freien Fotografen geraten, er solle erst mal seine Kameras verkaufen, das sei doch verwertbares Vermögen.“ Besser läuft es seiner Ansicht nach in Großbritannien, ein Beispiel, auf das auch das DIW verweist. Dort erhalten Selbständige 80 Prozent ihrer früheren Monatseinkünfte vom Finanzamt – bis zu 7500 Pfund (8400 Euro) für drei Monate. „Das hilft, ist unkompliziert und zielgenau“, lobt Studienautor Alexander Kritikos.