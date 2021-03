Niederlande nach der Wahl : Sehnsucht nach mehr linker Politik

In den Niederlanden wächst die Unzufriedenheit in der arbeitenden Mittelschicht. Nach herrschender Meinung gingen die Liberalisierungen zu weit.

Auf dem „Platz“ – wie er sich schlicht nennt – war dieses Jahr nicht viel los. Direkt am Parlament liegt dieses öffentliche Viereck in Den Haag, weswegen es gerne für Protestbezeugungen genutzt wird.

Vor der Wahl gab der Platz diesmal weniger her als sonst: hier eine kleine Demonstration von Freunden liberaler Drogenpolitik, die den „Cannabis-Wahlomaten“ als Entscheidungshilfe bewarben. Dort eine Gruppe Jungsozialisten, die einen der ihren hinter eine Maske des Ministerpräsidenten Mark Rutte stellten. Passanten sollten „Rutte“ mit Tomaten bewerfen – aus einem Eimer mit Schwämmchen in Form des Gemüses.

Auch Wahlplakate waren rar. Dafür hängen am Rand des Platzes andere Schilder, im Makler-Design: „Wahrscheinlich bald zu vermieten“ lassen Kneipenbetreiber wissen und nennen als fiktive Makler Finanzminister Wopke Hoekstra und andere Spitzenpolitiker, die sie für ihre Misere verantwortlich machen. Denn auch ihre Kneipen sind geschlossen, vielleicht existenzbedroht.

Corona bestimmt das Leben, viele sind wütend. Ein paar hundert Meter stadtauswärts trieb die Polizei am Sonntag vor der Wahl etwa eintausend Lockdown-Gegner auseinander. Ein Wasserwerfer besprühte sie, ein Warnschuss fiel.

Neuentdeckte Fürsorge

Vor diesem Hintergrund gaben die Bürger am Mittwoch ihre Stimme zur Zweiten Kammer ab – und bestätigten Rutte. Seine rechtsliberale VVD behauptet sich als stärkste Fraktion. Rutte genießt zweifellos einen Bonus als Amtsinhaber, er gilt als Krisenmanager.

Das Rennen um Platz zwei haben die Linksliberalen gemacht, deren Spitzenkandidatin Sigrid Kaag stark in den vielen Fernsehdebatten auftrat. Hingegen sackten die Christdemokraten ab, maßgeblich wohl wegen Hoekstra, dem einige taktische Pannen unterliefen.

Ein neuerliches rechtsliberal-christdemokratisches Bündnis – mit weiteren Parteien – ist gut möglich, aber nicht der Selbstläufer, als der es lange schien. Rutte und Hoekstra konkurrieren in ihrer neuentdeckten Fürsorge für die arbeitende Mittelschicht. In der Wahl schnitten einerseits die dezidiert linken Parteien mäßig ab; andererseits rücken die Bürgerlichen sozioökonomisch etwas nach links. Denn seit Jahren wächst der Unfriede der Klientel in der politischen Mitte.

Viel gespart in der Verwaltung

Der Arbeitsmarkt ist nach inzwischen herrschender Meinung zu stark liberalisiert, wie auch eine von der Regierung beauftragte Kommission bestätigt. Zu wenig Festanstellungen, zu viele Kettenverträge. Jüngere fühlen sich ausgeschlossen vom Wohnungsmarkt; die Immobilienpreise schießen seit Jahren in die Höhe.

Rutte nannte die Niederlande im vergangenen Jahr ein „im Kern tief sozialistisches Land“ – was er übrigens explizit auf die Umverteilung durch den Staat bezieht, denn andererseits sieht er ein Land mit Unternehmergeist und Mitte-rechts-gesinnten Bürgern. Unter denen grummelt mancher, etwa der durch Bürokratie geknechtete Fischstandbetreiber, der in Den Haag seinen Kiosk umbaut.

In der Verwaltung wurde in den frühen Rutte-Jahren viel gespart, Personal fehlt: zu merken in der Gesundheitsbehörde, von der ein Corona-Getesteter einfach das Resultat nicht erfährt, weder per Telefon noch per Mail.

Missstände in der Sozialverwaltung

Die Regierung stolperte auf den letzten Metern der Legislaturperiode über Missstände in der Sozialverwaltung, trat deswegen im Januar formell zurück und ist seither nur geschäftsführend im Amt. Viele Menschen verdingen sich unfreiwillig als Solo-Selbständige oder Zeitarbeiter mit schlechteren Bedingungen als jenen für reguläre Angestellte.

Da kam es schlecht an, dass ausgerechnet Hoekstra im Wahlkampf Belastungen für den Bürger ankündigte; so will er mittelfristig die Höchstdauer des Arbeitslosengelds halbieren. Im Sommer hatte der Finanzminister noch viel Zustimmung bekommen, als er versuchte, Corona-Hilfsgelder für Südeuropa abzuwenden oder zumindest zu begrenzen.

Jäh wurden die Niederlande damals von der deutschen Regierung im Stich gelassen, denn die gab die bis dato gemeinsame Linie aus Rücksicht auf Frankreich auf. Am Ende floss Hilfe, aber weniger als ursprünglich gefordert. Mehr konnte Hoekstra – so die in Den Haag häufig zu hörende Meinung – nicht rausholen.

Zur Verwunderung vieler spielte das Thema „Europa“ im Wahlkampf die längste Zeit kaum eine Rolle. In Form von Kaags linksliberaler D66 hat eine betont europafreundliche Partei Aufwind, ebenso der Neuling Volt. Andererseits gewannen skeptische Parteien, namentlich „Ja21“, die als neue nüchterne Alternative zu „Rechtspopulisten“ auftritt. Ihr Spitzenkandidat Joost Eerdmans fragte die Wähler, ob sie Geld nach Südeuropa geben wollten oder ins darbende eigene Pflegesystem.

Das Thema wird weiterschwelen. Denn irgendwann kommt heraus, wer in den Niederlanden für die Kosten der eigenen Corona-Krise aufkommen soll.