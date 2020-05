Österreichs Bundeskanzler : Immer ein bisschen gegen den Strich

Zu den großen Talenten des Sebastian Kurz zählt seine klare An- und Aussprache. Das „Koste es, was es wolle“ des österreichischen Bundeskanzlers stand am Anfang der Wiener Corona-Politik. Zuletzt wurde es abgelöst vom „Tag und Nacht“, an dem Regierung oder Staatsbeamte daran arbeiteten, das Virus in Schach zu halten, seine gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen zu bekämpfen.

Vielleicht konnte die Regierung deshalb dem Parlament erst zum Schlusstag der Haushaltsberatung am Donnerstag per Änderungsantrag den um 20 Milliarden Euro Pandemie-Zusatzkosten auf 102 Milliarden Euro Ausgaben aktualisierten Budgetentwurf vorlegen. Im Herbst sollen Details folgen, auch zur Einnahmenseite. Bis dahin wird Kurz, im Kanzleramt unterstützt vom Beraterstab „Think Austria“ und dem „Covid-19 Future Operations Clearing Board“, mit Überschreitungsermächtigungen regieren.