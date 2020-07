Sebastian Kurz im Interview : „Eine Schuldenunion wird es mit uns nicht geben“

Herr Bundeskanzler, gerade hat Deutschland den Ratsvorsitz in der Europäischen Union übernommen. Was sind Ihre Erwartungen?

Es ist gut, dass in dieser sehr fordernden Phase ein starkes Land wie Deutschland diese Funktion innehat, mit einer erfahrenen Regierungschefin wie Angela Merkel an der Spitze. Sie hat sich anlässlich des Ratsvorsitzes unlängst bei mir gemeldet, und wir haben ein ausführliches Telefonat geführt. Mir ist wichtig, dass wir als Europäische Union nicht nur gut durch die Gesundheitskrise kommen, sondern auch langfristig an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Da waren wir schon vor der Pandemie in vielen Bereichen nicht gut aufgestellt, und wir müssen jetzt alles tun, um nicht noch weiter zurückzufallen.

Die deutsche Kanzlerin will auf dem EU-Gipfel nächste Woche ein Aufbauprogramm beschließen, für das die Europäische Union erstmals eigene Schulden aufnimmt. Als Wortführer einer Gruppe der „sparsamen Vier“ haben Sie dagegen protestiert. Fürchten Sie, dass Angela Merkel ihre Kanzlerschaft mit der Einführung einer europäischen Solidarunion krönen will?

Einen Einstieg in eine Schuldenunion wird es mit uns nicht geben. Aber selbstverständlich müssen wir in dieser außergewöhnlichen Krise den besonders betroffenen Staaten helfen, die teilweise schlecht durch diese Gesundheits- und Wirtschaftskrise kommen. Wie diese Hilfe aussehen soll, darüber wird im Detail verhandelt. Ich bin optimistisch, dass wir uns letztlich einigen werden.

Die Brüsseler Kommission hat die Wirtschaftsprognose für dieses Jahr noch einmal deutlich reduziert. Reicht das geplante 750-Milliarden-Euro-Paket überhaupt aus?

Wir sollten uns nicht mit immer höheren Zahlen überbieten, sondern sicherstellen, dass die Hilfen richtig investiert werden. Geld an sich ist nicht so sehr das Problem. Auch die besonders betroffenen Länder können sich an den Kapitalmärkten zu guten Konditionen finanzieren. Italien zahlt für seine Staatsanleihen nicht einmal anderthalb Prozent Zinsen, halb so viel wie Österreich in der Zeit der Finanzkrise. Zudem gibt es immer noch den Euro-Rettungsfonds ESM, der bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Deshalb sollten wir beim Aufbaufonds nicht mit unfassbar großen Zahlen hantieren, sondern überlegen: Wohin soll das Geld fließen, wofür soll es investiert und kann es absorbiert werden? Das ist relevanter als die Höhe der Summe.