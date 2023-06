Die Schweizer haben am Sonntag für ein neues Klimaschutzgesetz und für eine Reform in der Besteuerung großer Unternehmen gestimmt. Nach Hochrechnungen votierten 58 Prozent der Bürger für das „Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit“.

Demnach wird nun der Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme mit zusätzlichen öffentlichen Geldern gefördert. Für den Austausch von Öl-, Gas- und Elektroheizungen durch klimaschonende Heizungen wie Wärmepumpenanlagen und Holzheizungen stellt der Staat den privaten Hauseigentümern in den nächsten zehn Jahren 2 Milliarden Franken zur Verfügung.

Unternehmen, die in klimafreundliche Technologien investieren, sollen in den nächsten sechs Jahren mit insgesamt 1,2 Milliarden Franken unterstützt werden. Damit sollen bestimmte Zwischenziele auf dem Weg zur Klimaneutralität erreicht werden, die man analog zu den Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen für das Jahr 2050 anpeilt.

SVP setzte irreführende Informationen in die Welt

Im Gegensatz zu der vor zwei Jahren vom Volk knapp abgelehnten Revision des CO2-Gesetzes sieht das Klimaschutzgesetz keine Verbote und keine erhöhten Lenkungsabgaben vor. In der Folge verfing die Gegenkampagne der nationalkonservativen Schweizerische Volkspartei (SVP) weniger stark als vor zwei Jahren. Die mit Abstand größte Partei der Schweiz hatte sich als einzige Partei gegen das neue Gesetz ausgesprochen und vor steigenden Stromkosten gewarnt.

Dabei setzte die Partei zum Teil irreführenden Informationen in die Welt. Entsprechend groß ist die Genugtuung im Lager der Befürworter des Gesetzes. „Die Fake-News-Kampagne der SVP ist fehlgeschlagen“, erklärte der Co-Präsident der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Cédric Wermuth. Die Bevölkerung habe deutlich gemacht, dass sie den Klimaschutz durch öffentliche Investitionen vorantreiben wolle.

Die Abstimmung über die Einführung einer Ergänzungssteuer für große Unternehmen fiel noch klarer aus jene über das Klimagesetz. Gemäß Hochrechnungen votierten 79 Prozent der Bürger dafür, dass die Gewinne von Konzernen, deren Jahresumsatz oberhalb von 750 Millionen Euro liegt, fortan mit mindestens 15 Prozent besteuert werden. Damit folgt die Schweiz einer entsprechenden Vorgabe der Länderorganisation OECD. In 18 der 26 Schweizer Kantone liegen die ordentlichen Gewinnsteuersätze heute noch unter der Schwelle von 15 Prozent.

Von der Steuererhöhung sind schätzungsweise 2200 Unternehmen betroffen. Der Bund veranschlagt die Mehreinnahmen aus der Ergänzungssteuer im ersten Jahr auf 1 bis 2,5 Milliarden Franken. Sie sollen zu 25 Prozent an den Bund und zu 75 Prozent an die Kantone gehen, in denen große Konzerne bisher weniger als 15 Prozent Steuern zahlen müssen. Über den nationalen Finanzausgleich profitieren aber indirekt alle Kantone von den zusätzlichen Mitteln. Hätten die Schweizer die Steuererhöhung abgelehnt, hätte die Differenz zu den 15 Prozent von anderen Staaten erhoben werden können. Diese von der OECD beschlossene Regelung dürfte die Zustimmung im Volk stark befördert haben.

Auch aus der Wirtschaft wurden die Steuerreformpläne unterstützt. „Wir wollten die zusätzlichen Steuereinnahmen in der Schweiz halten und nicht an das Ausland verschenken“, sagte Monika Rühl, Direktorin des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, am Sonntagnachmittag im Schweizer Fernsehen. Die Unternehmen hätten jetzt Rechtssicherheit und wüssten nun, wo sie die zusätzlichen Steuern zahlen müssten. Die neuen Gelder müssten in der Schweiz investiert werden, forderte Rühl. Die betroffenen Unternehmen erwarteten, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten könnten, indem Investitionen in Forschung, Klimaschutz, Energie und Bildung steuerlich abzugsfähig würden.

Tatsächlich wird in Kantonen wie Zug und Basel-Stadt, die besonders von der Steuererhöhung betroffen sind, bereits über alle möglichen neuen Möglichkeiten zur Förderung der Standortqualität diskutiert. Dazu gehören verbesserte oder vergünstigte Angebote für die Betreuung von Kleinkindern sowie der Ausbau internationaler Schulen.