Die Verpackung der bekannten Süßigkeit wird bald ein anderer Berg zieren. Der Grund dafür ist, dass der Toblerone-Hersteller Mondelez vom Sommer an nicht mehr ausschließlich in der Schweiz produzieren lässt.

Ein gutes halbes Jahrhundert sind die Schweizer Schokoladenmarke Toblerone und das Matterhorn eng verbunden. Schließlich ist die Spitze des 4478 Meter hohen Bergs im Schweizer Kanton Wallis seit dem Jahr 1970 auf der Verpackung der Süßware im Dreiecksformat aufgebracht. Doch damit ist es nun bald vorbei.

Wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet, ändert der Toblerone-Hersteller Mondelez International das Design des Berges auf der Kartonverpackung der Süßigkeit. Die Matterhorn-Spitze wird durch eine allgemeinere Bergsilhouette ersetzt.

„Die Neugestaltung der Verpackung führt ein modernisiertes und gestrafftes Berg-Logo ein, das mit der geometrischen und dreieckigen Ästhetik übereinstimmt“, sagte ein Mondelez-Sprecher der Zeitung. Auf den Toblerone-Verpackungen steht zudem nun klein „established in Switzerland“ und nicht mehr „of Switzerland“.

Nicht mehr genug „Swissness“

Hintergrund für den Abschied vom Matterhorn ist eine Schweizer Besonderheit: das sogenannte Swissness-Gesetz. Das seit dem Jahr 2017 geltende Gesetz untersagt Unternehmen, für die Vermarktung ihrer Produkte die Bezeichnung „Schweiz“ sowie das Schweizerkreuz oder andere Nationalsymbole zu nutzen, wenn sie nicht bestimmte Kriterien erfüllen.

So müssen mindestens 80 Prozent der Rohstoffe von Lebensmitteln aus der Schweiz stammen müssen, wenn sie ein Schweizer Nationalsymbol tragen oder das Siegel „Made in Switzerland“ verwenden wollen. Im Falle von Milch und Milchprodukten müssen es sogar 100 Prozent sein. Zudem muss der Großteil der zur Herstellung notwendigen Arbeitsschritte in der Schweiz erfolgen.

Zusätzlich unterliegt Mondelez mit Toblerone einer Branchenvereinbarung des Schokoladenherstellerverbands Chocosuisse. Demnach dürfen nur diejenigen Produkte das Siegel „Made in Switzerland“ tragen, die zu 100 Prozent und über alle Arbeitsschritte hinweg in der Schweiz produziert worden sind. So wollen sich die Schweizer Markenhersteller vor Nachahmern schützen, „die auf ausländischen Produkten irreführende Hinweise auf eine angeblich schweizerische Herkunft anbringen“, heißt es von Chocosuisse.

Da Mondelez aber im vergangenen Jahr angekündigt hatte, einen Teil der Toblerone-Produktion in die slowakische Hauptstadt Bratislava zu verlegen, ändert das Unternehmen nun auch die Verpackung entsprechend, um nicht gegen das Swissness-Gesetz zu verstoßen. Im Juli soll die Produktion in Bratislava anlaufen.