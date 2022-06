Hardware-Defekt : Peinliche Panne im Schweizer Luftraum

Ausgefallen, ausgefallen, ausgefallen: In der Schweiz blieben am Mittwochmorgen viele Flugzeuge am Boden. Bild: EPA

Auf das frühe Aufstehen folgte das böse Erwachen. Diese Erfahrung mussten am Mittwochmorgen Tausende Fluggäste in Zürich und Genf machen. Nach Eintreffen an diesen beiden Schweizer Flughäfen mussten sie feststellen, dass ihre Flüge in alle Welt entweder gestrichen waren oder verschoben wurden. Der Grund: Die Flugsicherung Skyguide hatte den gesamten Schweizer Luftraum wegen einer technischen Panne in den eigenen Systemen für den Verkehr gesperrt. Um 8:30 Uhr hob Skyguide die Sperrung wieder auf. Zuvor war es den Technikern gelungen, den Defekt zu beheben.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



In der Folge entspannte sich die Lage an den Schweizer Flughäfen langsam wieder. In Zürich mussten in den Morgenstunden 38 eingehende und 39 ausgehende Flüge gestrichen werden, wie eine Sprecherin sagte. 15 Flugzeuge, die schon auf dem Weg in die Schweiz waren, wurden auf andere Flughafen umgelenkt, darunter Basel-Mühlhausen, Frankfurt, Lyon, Mailand und Wien. Von 10 Uhr an habe man wieder 100 Prozent der Abfertigungskapazität erreicht, so die Sprecherin.

Die Airlines selbst brauchten aber etwas länger, um wieder in den geplanten Flugmodus zu kommen. Der Platzhirsch Swiss, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, erwartete im Verlauf des Tages eine „Normalisierung des Flugbetriebs“. Es könne aber weiterhin zu Verspätungen kommen. Fluggäste sollten sich auf der Website der Airline auf dem Laufenden halten, teilte Swiss mit.

Gewaltiger Reputationsschaden

Das Unternehmen Skyguide, das zu fast 100 Prozent dem Schweizer Staat gehört, gab sich zerknirscht. „Wir bedauern diesen Vorfall sehr“, sagte der Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa im Gespräch mit der F.A.Z. Seit Aufhebung der Luftverkehrssperre setze man alles daran, die Flüge effizient abzuwickeln, um Verspätungen so gering wie möglich zu halten.

Nach Angaben Barrosas war weder menschliches Versagen noch ein Cyberangriff für die Panne verantwortlich. „Eine Hardware-Komponente in unserem Netzwerk in Genf war defekt und musste ausgetauscht werden. Davon waren mehre Systeme betroffen.“ Daher habe man sich aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, den Luftraum zu sperren. Nachdem die fehlerhafte Komponente ersetzt worden war, habe man die Systeme wieder hochfahren können.

Eine solche Panne ist sehr ungewöhnlich – und darf nach Einschätzung von Fachleuten eigentlich nicht passieren. Für Skyguide, das auch Teil des süddeutschen und österreichischen Luftraums kontrolliert, bedeutet das einen gewaltigen Reputationsschaden. Einen Vorfall in dieser Dimension hat es in der Schweiz, die ja als Sinnbild für Qualität und Zuverlässigkeit gilt, bisher nicht gegeben. Als 2013 der Luftraum für 20 Minuten gesperrt werden musste, hatte dies trivialere Gründe: Wegen eines falschen Feueralarms musste man das Flugsicherungszentrum für kurze Zeit evakuieren.

Skyguide haftet nach eigener Aussage nicht für den Schaden, der Fluggästen durch die Panne entstanden ist: „Die Airlines tragen das Risiko dafür, dass der Luftraum möglicherweise gesperrt ist. Daran kann ja auch das Wetter schuld sein“, sagte Barrosa. Betroffene Passagiere müssten sich also an ihre jeweilige Fluggesellschaft wenden.

Gleichwohl will Skyguide nun nicht einfach die Hände in den Schoß legen. „Wir werden genau analysieren, warum es zu dem Hardware-Defekt gekommen ist“, sagte Barrosa. Im Übrigen arbeite man am Aufbau eines virtuellen IT-Zentrums, über das die beiden separaten Flugverkehrskontrollzentren in Genf und Zürich verbunden werden sollen. Im Fall eines Ausfalls einer dieser beiden Zentren, wie jetzt in Genf geschehen, könnte Skyguide den Luftverkehr von einer anderen Warte aus überwachen. Eine Sperrung des Luftraums wäre dann dank dieses „Backups“ nicht mehr erforderlich. Allerdings wird dieses 250 Millionen Franken teure Projekt nach derzeitiger Planung erst im Jahr 2028 fertiggestellt sein.

Skyguide ist mit 1500 Mitarbeitern an 14 Standorten sowohl für die zivile als auch für die militärische Flugsicherung in der Schweiz und im angrenzenden Ausland zuständig. Sie überwacht den Luftraum sowie Rollmanöver, Starts und Landungen auf Flughäfen. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr das hundertjährige Jubiläum der Flugsicherung in der Schweiz. Seit diesem Mittwoch dürfte am Hauptsitz in Genf freilich jegliche Feierlaune verschwunden sein.