Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die angeschlagene Credit Suisse. Dies habe die UBS angekündigt, teilte die Schweizerische Nationalbank SNB am Sonntagabend mit.

Die SNB unterstütze die Übernahme mit umfangreichen Liquiditätshilfen, teilte die Notenbank am Sonntagabend mit. Es werde ein Darlehen von insgesamt bis zu 100 Milliarden Franken (rund 101 Milliarden Euro) gewährt. Um Risiken für die UBS zu reduzieren, spreche der Bund der UBS zudem eine Garantie im Umfang von 9 Milliarden Franken zur Übernahme von potentiellen Verlusten aus, hieß es. Mit den Maßnahmen werde sichergestellt, dass die SNB der Credit Suisse im Bedarfsfall umfassend Liquidität zur Verfügung stellen könne.

Der Kaufpreis für die Credit Suisse betrage drei Milliarden Franken und werde in eigenen Aktien bezahlt, teilte die UBS mit. Die fusionierte Bank werde ein Vermögen von mehr als 3,4 Billionen Dollar verwalten. Der Preis macht nur einen Bruchteil der Marktkapitalisierung der Credit Suisse zum Schlusskurs vom Freitag aus, der noch 7,4 Milliarden Franken betrug. Die Schweizer Regierung plant der „Financial Times“ zufolge auch eine Gesetzesänderung, um eine Abstimmung der Credit-Suisse-Aktionäre zu umgehen.

Vertrauen der Finanzmärkte verloren

Die Credit Suisse habe das Vertrauen der Finanzmärkte verloren, sagte der Schweizer Bundespräsident Alain Berset auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Die Übernahme durch die UBS sei die beste Lösung, um das Vertrauen wiederherzustellen. An der Pressekonferenz nahmen auch die Verwaltungsratspräsidenten der beiden Banken, Colm Kelleher und Axel Lehmann, die Chefin der Schweizer Finanzaufsicht Finma, Marlene Amstad, Notenbank-Präsident Thomas Jordan und die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter teil.

„Mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS konnte in dieser außerordentlichen Situation eine Lösung zur Sicherung der Finanzstabilität und zum Schutz der Schweizer Volkswirtschaft gefunden werden“, hieß es in der Mitteilung der SNB. Das trage zur Stabilität des gesamten Finanzsektors bei. Die Finma stimmte der Übernahme zu. Beide Banken könnten alle Geschäftsaktivitäten weiterführen.

Der Übernahmeplan, der am Wochenende in aller Eile ausgehandelt wurde, zielt darauf ab, einen Kollaps der Credit Suisse zu verhindern, nachdem Aktien und Anleihen in der vergangenen Woche massiv eingebrochen waren. Eine Liquiditätshilfe der Schweizerischen Nationalbank hatte dagegen nur kurzfristig geholfen. Eine Beschleunigung der Flucht von Kunden und Gegenparteien hätte möglicherweise weitere Kreise gezogen.

Auch die US-Finanzbehörden haben sich Kreisen zufolge in die Gespräche eingebracht, da beide Geldhäuser in den USA tätig sind und in der Schweiz als systemrelevant gelten. Die Einigung sollte stehen, bevor die Märkte in Asien wieder öffnen.

