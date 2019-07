Nach Gerichtsentscheid : UBS muss Kundendaten nach Frankreich liefern

Das Logo der UBS am Eingang dem Schweizer Unternehmenssitz in Zürich Bild: Reuters

Die Schweizer Großbank UBS muss die Kontodaten von französischen Kunden an die Steuerbehörden in Frankreich übermitteln. Dies hat das Bundesgericht in Lausanne, das höchste Gericht der Schweiz, am Freitag entschieden. Das Urteil fiel knapp aus: Drei Richter stimmten für die Datenlieferung, zwei dagegen. Es geht um mehr als 40.000 Konten. Betroffen sind die Steuerjahre 2010 bis 2015.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Zum Hintergrund: In den Jahren 2012 und 2013 wurden auf Geheiß der deutschen Steuerbehörden Zweigniederlassungen der UBS in Deutschland durchsucht. Durch einen Zufall fielen den Ermittlern dabei auch drei Kundenlisten mit den Nummern Zigtausender UBS-Konten in die Hände. Diese leiteten die Deutschen an die französischen Steuerbehörden weiter, weil die Inhaber der Schweizer Konten offenkundig allesamt aus Frankreich kamen. In den meisten Fällen fehlten allerdings die Namen der Kunden und deren Kontostände. Daher wandten sich die Franzosen im Mai 2016 an die Schweizer Steuerbehörden und erbaten Auskunft über die fehlenden Informationen.

In letzter Instanz

Diese wollte die Eidgenössische Steuerverwaltung auch liefern, doch die UBS wehrte sich auf dem Gerichtsweg. Sie war der Meinung, das Gesuch der französischen Behörden sei nicht spezifisch genug, es handle sich um einen unrechtmäßigen „Fischzug“. Zunächst hatte die Bank Erfolg: Ende Juli 2018 lehnte das Bundesverwaltungsgericht das Amtshilfegesuch ab. Doch das Bundesgericht stimmte nun letztinstanzlich der Datenlieferung nach Frankreich zu. Anhand der auszuhändigen Namen, Adressen und Kontostände können die französischen Steuerbehörden nun prüfen, ob in früheren Zeiten Vermögen am heimischen Fiskus vorbei in der Schweiz gelagert wurden.

Die UBS fürchtete, dass die Franzosen die Kundendaten für das laufende Strafverfahren gegen die Bank nutzen könnten. Vor wenigen Monaten hat ein Pariser Gericht die UBS wegen Anstiftung zur Steuerhinterziehung zu einer Strafe von 4,5 Milliarden Euro verdonnert. Die Bank hält sich für unschuldig und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. In der nächsten Instanz wird der Fall nun noch einmal von vorne aufgerollt. Je nachdem, ob die auszuhändigen Datensätze tatsächlich Hinweise auf gezielte Steuerhinterziehung liefern, könnten sie den französischen Staatsanwälten im weiteren Prozessverlauf als Munition dienen.

Mehr zum Thema 1/

Zulässig wäre das nach Einschätzung von Juristen eigentlich nicht. Sie verweisen auf das sogenannte Spezialitätenprinzip, das es verbiete, die Daten für einen anderen Zweck zu nutzen. Diese Position haben sich jetzt auch die Richter des Bundesgerichts zu eigen gemacht. Sie betonten, dass die zu übermittelnden Informationen nicht im Strafverfahren gegen die UBS verwendet werden dürften. Diesbezüglich soll von Frankreich explizit eine Zusicherung verlangt werden. Trotz dieser für die UBS sehr wichtigen Konzession stellt das Urteil des Bundesgerichts eine Zäsur in der Amtshilfepraxis dar, die den gesamten Finanzplatz Schweiz treffen könnte. Seit dem Ende des Bankgeheimnisses versuchen ausländische Steuerbehörden, an die Namen von mutmaßlichen Steuersündern zu kommen und die Schweizer Banken wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu belangen. Die meisten Verfahren haben die Finanzhäuser längst aus der Welt geschafft, indem sie sich auf – zum Teil sehr kostspielige – außergerichtliche Vergleiche einließen. Doch mit dem Urteil des Bundesgerichts im Rücken könnten den Banken schon bald neue Verfahren drohen. Im Mai wurde bereits bekannt, dass die französische PNF, eine auf Wirtschafts- und Finanzkriminalität spezialisierte Behörde, die Credit Suisse wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und möglicher Geldwäsche ins Visier genommen hat.