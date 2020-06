Tourismus : Schweiz buhlt um Deutsche

In der Schweiz hat sich die Virusgefahr derart entspannt, dass sich die Eidgenossen wieder nach draußen und in die Gasthäuser trauen. Zu Pfingsten war auf den Terrassen vieler Ausflugslokale ohne Reservierung kaum ein Platz zu ergattern. „Vor zwei Monaten hätte ich nicht gedacht, dass jetzt schon wieder so viele Gäste kommen“, sagt Andreas Züllig. Der gelernte Koch führt und besitzt den „Schweizerhof“ im Graubündener Ort Lenzerheide. Über Pfingsten war sein Hotel voll ausgebucht, wobei Züllig 25 seiner 80 Zimmer bewusst leer ließ, um den Gästen im Restaurant und in der Wellness-Anlage mehr Platz zu lassen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Von diesem Samstag an dürfen die Schweizer Bergbahnen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Schon die Ankündigung dieser und anderer Lockerungen zum Wohle der wichtigen Tourismuswirtschaft ließ die Anfragen für den Sommer vielerorts in die Höhe schnellen. „Wir sind für Juli und August schon sehr gut gebucht“, erzählt Züllig. Auch andere Hoteliers berichten von erfreulichen Reservierungszahlen, die zum Teil sogar jene des vorjährigen Sommers übertreffen. Waren die Untergangsszenarien, welche die Tourismusverbände noch im März verbreitet hatten, also überzogen? Nur bedingt.

Der Schweizer Hotelmarkt hat sich im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts gespalten. Auf der einen Seite stehen Ferienregionen wie Graubünden und das Wallis. Dort litten die Anbieter unter dem Erstarken des Schweizer Frankens, der die ohnehin teure Schweiz für europäische Gäste unerschwinglich machte und die Schweizer in das aus ihrer Sicht unglaublich günstige Ausland zog. Allein jene Regionen, denen es mit beträchtlichem Marketingaufwand und hohen Investitionen in ihre Bergbahnen gelang, große Reisegruppen aus China und Indien anzulocken, konnten sich gut behaupten. Dazu zählen Orte rund um Berge wie Jungfrau, Eiger, Titlis und Pilatus.

Auf der anderen Seite stehen die Hotels in Städten wie Zürich, Basel, Genf und Luzern, die von dem stetig anschwellenden Strom an Geschäftsreisenden profitierten. So mancher Hotelbetreiber in den gefragten Städten blickte mitleidig auf das Siechtum der Kollegen in großen Teilen der ländlichen Schweiz. Doch in der Corona-Krise hat sich der Spieß umgedreht. Ferienhotels, die traditionell auf Schweizer Gäste ausgerichtet waren (wie Zülligs „Schweizerhof“), sind plötzlich gefragt, weil viele Eidgenossen in diesem Sommer vorsichtshalber in der Heimat bleiben, anstatt sich an einen vollen Strand der italienischen Riviera zu wagen. Hotels in Engelberg (Titlis) oder Grindelwald (Jungfrau), die sich auf (Gruppen-)Reisende aus Asien spezialisiert haben, stehen hingegen leer. Düster sieht es auch in den Stadthotels aus. Diese seien derzeit einfach tot, stellt Züllig fest, der als Präsident des Verbands Hotelleriesuisse die gesamte Branche im Blick hat.

Stadt-Unterkünfte werden noch lange darben

Ein Beispiel: Die 119 Zimmer im Luxushotel „Baur au Lac“ in Zürich sind nur noch zu einem niedrigen einstelligen Prozentsatz ausgelastet; der Umsatz ist um 95 Prozent gesunken. Die Schweizer Edelherbergen hängen ganz besonders von reichen Kunden aus Amerika, Asien und dem arabischen Raum ab. Doch bis es aus diesen Regionen wieder einen regen Flugverkehr in die Schweiz gibt, wird noch viel Zeit verstreichen.