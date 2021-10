Schweinestau in Großbritannien : London will 1000 Schlachter aus dem Ausland holen

In Großbritannien können gerade nicht mehr alle Schweine verarbeitet werden. Bild: dpa

In Großbritannien fehlen nicht nur LKW-Fahrer – auch an den Schlachthöfen ist das Personal so knapp, dass London den Zugang zu Visa jetzt erleichtern will.