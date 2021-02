Schutz vor Hochwasser : Warten auf die Wassermassen

Die Flut kommt: In Köln steigt der Pegelstand am Rheinufer. Bild: dpa

Der Schutz vor den Wassermassen läuft in Köln schon längst an. Das unterirdische Kanalnetz ist geschützt, dichte Gullideckel sind montiert, mobile Wände kommen zum Einsatz. Marlene Willkomm vom Kölner Hochwasserschutz geht bisher davon aus, dass sich der steigende Pegel am Rhein mit ihren Vorkehrungen weitgehend beherrschen lässt. „Der große Vorteil eines Flusshochwasser ist, dass ich Zeit habe und mich vorbereiten kann“, sagte die stellvertretende Leiterin der Hochwasserschutzzentrale der Stadtentwässerungsbetriebe.

Dass immer mehr Wasser im Rhein fließt, ist vorher klar. Aber wie hoch genau der Fluss wann steigen wird, lässt sich nur schätzen. Anders ist das beim Starkregen, der plötzlich kommt und um den sich in Köln eine andere Abteilung kümmert. Die Vorbereitungen auf das Hochwasser beginnen nicht erst, wenn die Flut wie in diesen Tagen kommt. Dann können die Kommunen das umsetzen, was sie jahrelang aufgebaut haben. Köln hat seit den verheerenden Wasserfluten in den neunziger Jahren viel investiert. Die zwei Hochwasser 1993 und 1995 haben nach Schätzungen einen Schaden von zusammen mehr als 100 Millionen Euro verursacht.