Mehr Gewalt, weniger Hilfe : Schulschließungen sind für arme Kinder gefährlich

Es kommt nämlich sehr darauf an, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Tage verbringen. In den amerikanischen Studien erlitten arme Kinder teilweise einen wesentlich größeren Lernverlust als andere Schüler. „Wenn es bei fünf Wochen bleibt, bin ich erst mal optimistisch“, sagt auch Kuger. Sollte es aber länger gehen, dann verliere man eine Menge Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Sie lernten nicht nur weniger, es litten auch das Arbeitsverhalten, das Einüben von schulrelevanten Verhaltensweisen und der geregelte Tagesablauf. „Die Gefahr ist groß, dass diese Schüler abrutschen, wenn sie morgens noch nicht einmal aufstehen müssen.“

Die Schließungen könnten zu einem „Katalysator für mehr Bildungsungerechtigkeit“ werden, befürchtet Udo Beckmann, der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE. Da seien auf der einen Seite die Kinder, die unter der Ägide ihrer Eltern mehr Aufgaben als nötig machten, private Nachhilfe bekämen und digitale Angebote nutzten. Am anderen Ende befänden sich die Schüler, deren Eltern „emotional, kognitiv oder ökonomisch nicht in der Lage sind“, ihren Kindern zu helfen. „Alle Lehrkräfte wissen, dass es Kinder gibt, bei denen man jeden Tag wieder froh ist, dass sie in der Schule einen festen Rhythmus, eine fürsorgliche Bezugsperson und ein Mittagessen erhalten.“

„Schule ist gerade für arme Kinder ein wichtiger Raum für Erfahrungen, die sie zuhause nicht machen können“, sagt Maresi Lassek, die Vorsitzende des Grundschulverbands. Viele wohnten in einem wenig anregenden Umfeld am Stadtrand. „Die Kinder erschließen sich dort die Welt nicht authentisch, sondern medial.“ Sie lernten kein Instrument, machten wenige kulturelle Erfahrungen und unternähmen kaum Reisen. Oft lebten sie in begrenzten Wohnverhältnissen, hätten keinen Garten. Die Familien seien groß, zuhause sei es laut und eng. „Womöglich ist die Mutter alleinerziehend und muss zur Arbeit. Dann sind die Kinder noch mehr allein als sonst schon.“ Während andere Kinder Spiele, Bücher und Baumaterial zuhause hätten, bastelten und malten sie kaum. In der Schule könnten sie hingegen ihr Wissen von der Welt erweitern, es gebe Bücher, Projekte, Ausflüge.

Die Lehrer schickten nun Arbeitsmaterial nachhause. „Das ist offensichtlich sehr unterschiedlich gelaufen“, hat Lassek von Lehrern erfahren. Die einen Eltern erkundigten sich danach, seien erreichbar, gingen auf die Homepages. In ärmeren Haushalten fehle es schon an Laptops und Druckern. Und wenn die Kinder Unterstützung brauchen, könnten die Eltern nicht helfen. „Die Distanz zur Schule wird wachsen“, befürchtet die Pädagogin. Und sie befürchtet noch etwas: dass „durch die Verhältnisse, in denen die Kinder nun ihre Tage verbringen“, die Gewalt größer wird. Sollten die Schließungen länger dauern, dann müssten sich die Kultusminister Gedanken machen, was mit diesen Kindern geschehe. „Auch Kinder aus prekären Verhältnissen müssten dann ein Recht auf Betreuung haben“, fordert Lassek.