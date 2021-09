Deutschlands Finanzpolitik : Schrauben an der Schuldenbremse

Der Wahlkampf steuert seinem Höhepunkt entgegen, im Hintergrund laufen Überlegungen, wie man die Fesseln der Schuldenregel lockern kann – nicht zuletzt im Bundesfinanzministerium, das der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz leitet. Der Grund ist einfach: Die bestehende Vorgabe ist so restriktiv, dass sie die nächste Regierung bald zu einer Vollbremsung in der Haushaltspolitik zwingen wird. Um den Artikel 115 im Grundgesetz zu än­dern, benötigt man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, die nicht in Sicht ist.

Daher drehen sich alle Planspiele um die Frage, wie das bestehende Haushaltsrecht gedehnt werden kann. Das Finanzministerium hält sich jedoch dazu bedeckt. Lars Feld, bis Ende Februar Vorsitzender des Sachverständigenrats für Wirtschaft, warnt davor: „Von den Bestrebungen zur Aufweichung der Schuldenbremse halte ich wenig“, sagte er der F.A.Z. Die Schuldenbremse habe sich be­währt. „Zudem hat sich in den vergangenen zehn Jahren gezeigt, dass sie auch keine Einschränkung staatlicher Investitionen verursacht.“

Rückgriff auf Ausnahmen?

Wegen der Pandemie will die schwarz-rote Bundesregierung die Kreditobergrenzen 2022 noch einmal aussetzen. Sie plant eine Neuverschuldung von knapp 100 Milliarden Euro. Danach verbietet sich nach allgemeiner Einschätzung ein abermaliger Rückgriff auf die Ausnahmeregel für „Na­turkatastrophen oder außergewöhnliche Not­situationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Fi­nanz­lage erheblich beeinträchtigen“. Da die Mehrzahl der Menschen geimpft ist, die Krankenhäuser nicht übermäßig belastet sind und die Wirtschaft ordentlich läuft, ist das vorgesehene Aussetzen der Kreditobergrenze für das nächste Jahr schwer genug zu begründen.

Es gibt einige Ansatzpunkte, den De­ckel zu lockern, ohne das Grundgesetz an­packen zu müssen. Dort werden naturgemäß nur die Prinzipien der Haushaltswirtschaft geregelt. So wird bestimmt, dass ein Defizit von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in normalen Zeiten zulässig ist, im Abschwung darf es etwas mehr sein. Daher geht ein Blick in Richtung Kon­junkturkomponente. Kurz gefasst lautet die Frage: Welche Auslastung der Wirtschaft ist normal? Wenn dafür alle Ma­schinen laufen und alle Menschen arbeiten müssten, gäbe es immer eine Unteraus­lastung, also Spielraum für mehr Schulden. Bisher orientiert man sich an der üblichen Auslastung. Der Berechnungsmodus ließe sich relativ leicht ändern, aber wer das macht, kommt in Begründungsnöte. Der Vorwurf der Trickserei liegt nahe.

Größere Aufmerksamkeit erfährt daher ein anderer Ansatz. Die Gründung einer Investitionsgesellschaft, die ihrerseits Kredite aufnehmen kann, um Projekte zu fi­nanzieren. Nicht nur das Finanzministerium soll das Für und Wider erwägen, auch in der Union gibt es Sympathie dafür. Armin Laschet warb – kaum zum Kanzlerkandidaten gekürt – für einen Deutschlandfonds. Doch das CDU-Wahlprogramm schweigt sich dazu aus. Damit auch nach europäischem Recht die Kredite ei­ner solchen Investitionsgesellschaft nicht dem Staat zugeordnet werden, muss diese unabhängig wirtschaften – die Abgeordneten können dann kaum kontrollieren, was wofür ausgeben wird. Risiken für die Steuerzahler bleiben im Dunkeln.

Hinzu kommt: Alle denken bei Inves­titionen an den Bau von Brücken, Autobahnen, Schienenwegen. Doch das ist der geringste Teil. Dieses Jahr plant der Bund investive Ausgaben von fast 60 Milliarden Euro. Davon sind gerade einmal gut 8 Milliarden Euro Sachinvestitionen. Der Rest sind alle möglichen Finanzierungshilfen.

Spielraum gleich null

Ein Blick in den Finanzplan zeigt, dass der Spielraum zur Verwirklichung der di­versen Wahlversprechen (Abschaffung des Rest-Soli, geringere Aufschläge auf den Strompreis, Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge, Steigerung der Verteidigungsausgaben, höhere Mütterrenten) gleich null ist. Übernächstes Jahr soll das Defizit auf 5,4 Milliarden Euro sinken. Anschließend ist eine Nettokreditaufnahme von rund 12 Milliarden Euro jährlich vorgesehen – das entspricht etwa der Obergrenze des Möglichen. Damit das gelingt, hat die Regierung Reserven von fast 50 Milliarden Euro komplett ein­geplant.

Künftig kommt verschärfend hinzu, dass die Kredite aus den Pandemiejahren getilgt werden müssen. 2023 geht es mit 2 Milliarden Euro gemächlich los. 2026 steigen diese Verpflichtungen auf voraussichtlich 20,5 Milliarden Euro – je Jahr bis einschließlich 2042. Im Ergebnis bedeutet dies: Selbst wenn die Regierung keine schwarze Null anstreben sollte, kann sie einen Überschuss erwirtschaften müssen.

So konzentrieren sich viele Überlegungen auf den Tilgungspfad, damit die Zahlungen später einsetzen oder länger lau­fen könnten. Der Ökonom Feld hat Änderungen der Tilgungspläne untersucht, damit man nicht direkt nach der Rückkehr zur Schuldenregel zu stark tilgen muss. In der Untersuchung, die er in Kürze mit drei Ko-Autoren in den Fachzeitschrift Perspek­tiven der Wirtschaftspolitik veröffentlichen wird, dreht sich viel um die Frage, wie man diesen Zahlungsstrom konjunktursensibel ausgestalten kann. Feld hält nichts davon, die Frist für die Rückzahlung der Schulden einfach nur stark zu strecken. „Die Tilgung sollte innerhalb von 25 Jahren machbar sein.“