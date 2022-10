Maschinenbaugipfel mit Scholz : Kommissionsvorschlag zu Preisbremse „sehr gute Grundlage“

Aktualisiert am

Kanzler Scholz am Dienstag beim Deutschen Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau in Berlin Bild: dpa

Die deutschen Maschinenbauer haben die Bundesregierung aufgefordert, angesichts der explodierenden Preise für Gas und Strom weitere Anstrengungen für Energieeinsparungen zu unternehmen. Die Branche unterstütze grundsätzlich die Pläne der Regierung, mit dem 200 Milliarden Euro starken Programm Ruhe in die Märkte zu bringen, sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Karl Haeusgen, am Dienstag auf dem Maschinenbau-Gipfel in Berlin laut Redetext.

Bei dem eingesetzten Sondervermögen von 200 Milliarden Euro handele es sich um eine Sonderverschuldung, die die Haushalte in den kommenden Jahren stark belasten werde. „Deshalb muss es auch weiterhin Anreize zum Energiesparen, zum Investieren in neue Technologien und in die Ausweitung des Angebots geben.“

Kritik gegen Entlastungen

Kritisch äußerte sich Haeusgen zu den Vorschlägen der Expertenkommission für einen Gaspreisdeckel. „Ob allerdings die Subventionierung von 80 Prozent des privaten Verbrauchs noch ausreichend Sparanreize setzt, dahinter mache ich ein großes Fragezeichen und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Ökonomen in der Kommission für eine deutlich niedrigere Subventionsquote argumentiert haben.“

Maschinenbau F.A.Z. MASCHINENBAU -- -- (--) Stuttgart 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Vorschlag der Expertenkommission zur Entlastung der Gaskunden hingegen begrüßt. Der SPD-Politiker sagte am Dienstag bei dem Deutschen Maschinenbaugipfel in Berlin, der Vorschlag sei eine sehr gute Grundlage dafür, dass die Gaspreise sinken, für Unternehmen und Bürger bezahlbar blieben und dass niemand Angst vor seiner Rechnung haben müsse. Alle Unternehmen müssten sicher sein, dass sie ihre Produktion fortführen könnten.

Eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission hat zur Entlastung der Gaskunden ein Stufenmodell vorgelegt. Dieses sieht in diesem Jahr eine Einmalzahlung und im kommenden Jahr eine Gaspreisbremse vor. Ein Regierungssprecher hatte am Montag gesagt, die Bundesregierung wolle den Vorschlag zügig prüfen und über die Umsetzung beraten.

Mehr zum Thema 1/

Die Maschinenbauer sind ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die überwiegend mittelständisch geprägte Branche, zu der aber auch börsennotierte Großunternehmen wie Thyssenkrupp oder Gea gehören, beschäftigt rund eine Million Mitarbeiter.