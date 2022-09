Energiekrise : Scholz verspricht „massiv sinkende“ Gaspreise

Die Ampel hat ein neues Milliardenpaket angekündigt, um die Energiekrise abzumildern. Kanzler und Vizekanzler sagen, was das heißt – und was die Deutschen dennoch tun müssen.

Die Gaspreise für Bürger und Unternehmer in Deutschland werden laut Kanzler Olaf Scholz durch die neuen Maßnahmen der Regierung drastisch zurückgehen. „Es geht um eine massive Senkung der Gaspreise“, sagte Scholz am Donnerstag im Fernsehen. Die eingesetzte Kommission werde „Mitte Oktober oder etwas früher“ Vorschläge über die genaue Ausgestaltung der Gaspreisbremse machen.

Die Regierung werde dann die Preise so lange herunter subventionieren, wie sie zu hoch sind. In der Zwischenzeit werde man dafür sorgen, dass mehr Erdgas als Ersatz für russische Lieferungen zur Verfügung steht. „Am Ende sollen Preise wieder normales Niveau erreichen“, sagte Scholz ohne allerdings zu sagen, welches Preisniveau er damit meint.

Habeck mahnt zum Sparen

Deutschland habe die finanzielle Kraft, diesen Kurs durchzuhalten, sagte Scholz weiter. Es habe die geringste Verschuldungsquote unter den wichtigsten westlichen Industrieländern (G7). Man werde so viel Geld einsetzen wie gebraucht werde in 2022, 2023 und wenn nötig auch in 2024. Zuvor hatte die Regierung einen Schutzschirm in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro verkündet.

Scholz wehrte sich gegen den Vorwurf, dass es sich um einen Schattenhaushalt handele. Deutschland habe schon früher in der Krise hohe Kredite aufgenommen und sie dann nach der Krise zurückgezahlt, weil die Wirtschaftskraft erhalten werden konnte. Dies werde auch diesmal so sein.

Mehr zum Thema 1/

Wirtschaftsminister Robert Habeck mahnte derweil, dass Energie-Sparen trotz des geplanten Gaspreisdeckels unabdingbar bleibe. „Wir müssen die Gasverbräuche nach wie vor runterbringen. 20 Prozent sind für Deutschland Zielmarke“, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. „Wenn die Haushalte den Verbrauch nicht runterbringen, dann droht noch immer, dass wir zu wenig Gas im Winter haben.“ Daher würden die oberen Spitzen der Verbräuche auch nicht gedeckelt, damit ein Anreiz zum Sparen gegeben werde. Die genaue Ausgestaltung des Gaspreisdeckels sei aber Aufgabe der eingesetzten Kommission.

Habeck schloss nicht aus, dass die Verbraucher auch über eine Prämie, die zu versteuern wäre, von den steigenden Energiepreisen entlastet würden. „Das ist noch nicht ausgeschlossen, dass das so kommt.“ Er betonte aber, das Geld müsse „schnell und pauschal“ gezahlt und keine komplizierten Prozesse in Gang gesetzt werden. „Nicht jede Preiserhöhung wird genommen werden. Eine gewisse Last wird genommen werden, aber die komplette Last wird nicht genommen werden können – auch nicht mit diesen gigantischen 200 Milliarden Euro.“