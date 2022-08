Bundesregierung und Gaskrise : Die Gasbeschaffung ist vor allem Show

So weit ging die Freundschaft am Ende dann doch nicht. Ausgiebig zelebrierten Kanadas Premier Justin Trudeau und der deutsche Kanzler Olaf Scholz Anfang der Woche ihre Freundschaft, erinnerten an frühe Einladungen nach Hamburg und gemeinsame Spaziergänge auf dem Gipfeltreffen der G 7 im bayerischen Elmau. Fast drei Tage lang wichen sie sich kaum von der Seite, absolvierten öffentliche Termine und vertrauliche Essen, versicherten sich der Solidarität gegen Russland und einer klimafreundlichen Zukunft, demokratischer Grundwerte und gemeinsamer Wirtschaftsinteressen.

Nur in einer Frage, von der die deutsche Seite behauptete, sie sei ziemlich wichtig, wollte der gut aussehende kanadische Regierungschef partout keine Versprechen abgeben: bei der Frage, ob das Land denn kurzfristig LNG, also Flüssiggas, nach Europa liefern könne, um den deutschen aus ihrer selbst verschuldeten Energiekrise zu helfen. „Eines der Probleme bei Flüssiggas sind die Infrastrukturen, die gebaut werden müssen, und die Investitionen, die das erfordert“, sagte er auf der gemeinsamen Pressekonferenz. „Die Flüssiggasanlagen an der Ostseeküste sind noch nicht vorhanden.“ Das war eine ziemlich wolkige Antwort, die sich genauso gut in zwei knappe Worte fassen ließe: Vergiss es. Der deutsche Kanzler, der nicht so gerne allein läuft („You’ll never walk alone“), wird das in diesem Fall wohl tun müssen.