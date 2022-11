Scholz und die Regierungschefs : Bund oder Länder – wer zahlt?

Im deutschen Föderalsystem haben die Bundesländer eine starke Stellung. Das ist in der Verfassung bewusst so angelegt, um staatliche Macht zu begrenzen. Für wichtige Vorhaben braucht die Ampel daher jetzt die Zustimmung des Bundesrats, wenn die Menschen die zur Linderung der Krise gedachten Erleichterungen bald spüren sollen. Ob Wohngeldreform, Steuersenkungen oder Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket – alle Gesetze sind in erster Linie deswegen strittig, weil sie hohe Ausgaben oder Steuerausfälle auch in den Länderhaushalten nach sich ziehen. An diesem Mittwoch unternimmt Kanzler Scholz daher einen neuen Versuch, sich mit den 16 Ministerpräsidenten über die Frage zu einigen: Wer zahlt?

Wie immer vor einem solchen mit breiter Aufmerksamkeit begleiteten Treffen wird die Liste der Länderwünsche an den Bund von Tag zu Tag länger. Mit im Verhandlungspaket sind nun die steigenden Asyl- und Flüchtlingskosten oder die höheren Energieaufwendungen der Kliniken. Ihre Vetoposition nutzen die Länder auch, um von Scholz vorab teure Zusagen zum Umfang der „Gaspreisbremse“ zu erhalten. Die Union droht überdies mit Blockade des Bürgergeldes, falls die Ampel ihren Bedenken gegen fehlende Sanktionen und Vermögensprüfung nicht Rechnung trägt.

Die Wähler sollten mehr Weitsicht zeigen

Es wird schwer, in diesem unübersichtlichen Interessenknäuel sachgerechte und haushälterisch verantwortbare Kompromisse zu finden. Am ehesten gelingt das, wenn der Bund der Versuchung widersteht, finanzielle Bedenken der Länder mit Geld auszuräumen, statt mit ihnen zu überlegen, ob es nicht günstiger geht, indem weniger Leistungen gewährt werden. Bessere Kompromisse sind auch zu erwarten, wenn unterschiedliche Vorhaben nicht vermischt werden. Befristete Energiehilfen müssen von dauerhaften Weichenstellungen getrennt werden.

Weder das Einheitsticket für den öffentlichen Personennahverkehr noch die Bürgergeldreform dürfen übers Knie gebrochen werden, ihre Tragweite ist zu groß. Mehr Weitsicht sollten die Wähler zeigen. Oft messen sie Kompromisse nur daran, ob für sie schnell etwas herausspringt, statt in Betracht zu ziehen, dass sich der Staat im Übermaß verteiltes Geld letztlich von ihnen wieder zurückholen wird.