Neubauoffensive mit Tücken : „Der Bund ist im Wohnungsbau ein Stück weit kastriert“

Olaf Scholz will sein Wohnungsbau-Bündnis aus Hamburg auf ganz Deutschland übertragen. Doch zum Vorbild taugt das nur bedingt. Auch in Hamburg gibt es Widerstand gegen die Neubauoffensive.

Auf eines ist der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besonders stolz: auf das „Bündnis für Wohnen“, das er als Hamburgs Erster Bürgermeister 2011 auf den Weg gebracht hat. 77.000 neue Wohnungen sind seitdem in der Hansestadt entstanden. Jetzt will Scholz dieses Modell auf den Bund übertragen. Ein „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ soll da­für sorgen, dass in Deutschland 400.000 Wohnungen im Jahr entstehen – immerhin 94.000 mehr als zuletzt. Das haben SPD, Grüne und FDP in ihrem Sondierungspapier vereinbart. Womöglich könnte es da­für wieder ein eigenständiges Bauministerium geben, wie es Deutschland bis Ende der 1990er-Jahre hatte.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

In der Immobilienwirtschaft genießt das Hamburger Modell tatsächlich einen guten Ruf. „Die Dialogkultur in Hamburg ist einfach eine andere“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Woh­nungsunternehmen (VNW). Die Politik spreche dort vorurteilsfrei mit der Wirtschaft. „Vielleicht liegt das an der hanseatisch-kaufmännischen Tradition.“ Breitner hofft darauf, dass auch die neue Bundes­regierung es so hält. Zugleich warnt er aber vor zu hohen Erwartungen. So einfach, wie sich manche das vorstellten, lasse sich das Hamburger Modell nicht übertragen. „Der Bund ist im Wohnungsbau ein Stück weit kastriert.“

Frankfurt und München bauten mehr

Dreh- und Angelpunkt des Hamburger Modells ist die Position des Wohnungsbaukoordinators. Seit Anfang 2021 hat Monika Thomas sie inne. „Das Wichtigste an unserem Modell ist, dass wir ein klar definiertes Ziel haben, sowohl im Koa­litionsvertrag als auch in einer schriftlichen Bündnisvereinbarung“, sagt Thomas. „Und dass wir unsere Fortschritte genau monitoren.“ Baugeneh­migungen für 10.000 neue Wohnungen will Hamburg im Jahr erteilen, 3000 davon Sozialwohnungen. In monatlichen Jour-fixe-Runden mit Vertretern der Woh­nungsunternehmen und den Bezirken lässt sich der Senat über das Erreichte in­formieren. Bauanträge sollen spätestens nach sechs Monaten genehmigt werden. Hakt es irgendwo, kommt eine Taskforce als Problemlöser ins Spiel. Thomas muss nach eigenen Angaben nicht allzu oft als Schlichterin eingreifen. „Die Be­zirke haben natürlich ein Interesse daran, nicht zu viele Fälle bis auf Senatsebene zu eskalieren.“

Mehr zum Thema 1/

Dass Hamburg mit dieser Vorgehensweise mehr Wohnungen schafft als andere Städte, zeigt eine Analyse des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). Knapp 415 neue Wohnungen hat Hamburg demnach zwischen 2011 und 2020 je 10.000 Einwohner fertiggestellt. Der Durchschnitt unter den 15 größten Städten Deutschlands lag bei 331. Bundesweiter Spitzenreiter ist die Hansestadt damit aber nicht. Frankfurt und München bauten im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich mehr – ohne vergleichbare Wohnungsbaubündnisse. Ähnlich sieht es bei der Entwicklung der Neuvertragsmieten aus. Die stiegen zwar nach den Zahlen des Analysehauses F+B in Hamburg zu­letzt nur noch moderat, um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 10,70 Euro kalt je Quadratmeter. Aber auch in anderen Städten legten die Mieten nur noch geringfügig zu.

„Würfelhusten“ und „Plattenbau 2.0“

Eine Schlüsselrolle in der Hamburger Neubauoffensive nimmt die kommu­nale Wohnungsbaugesellschaft SAGA ein. 2000 der 10.000 geplanten Wohnungen im Jahr soll sie bauen, in der Regel zu Qua­dratmetermieten von weniger als 10 Euro. Um die Baukosten zu senken, hat das Unternehmen ein „Systemhaus“ entwickelt, das sich – mit optischen An­passungen an die jeweilige Umgebung – an vielen Standorten bauen lässt. „Serieller Wohnungsbau“ nennt sich das in der Fachsprache.