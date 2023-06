Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Rede auf dem 27. Sparkassentag die kommunal getragenen Institute als wichtige Stütze seiner Energie- und Wohnungspolitik gewürdigt. Gleichzeitig nutzte er die in der Regel alle drei Jahre stattfindende Veranstaltung vor diesmal 2700 Vorständen und Verwaltungsräten in Hannover dazu, den Sparkassen die Unterstützung seiner Regierung gegen Angriffe der EU-Kommission auf das Einlagensicherungssystem der Sparkassen zu versichern. Scholz unterließ kritische Töne, anders als frühere Bundeskanzler wie etwa Gerhard Schröder, der auf einem Sparkassentag Landesbank-Fusionen gefordert hatte.

Scholz zeigte Verständnis dafür, dass die EU-Kommission angesichts der Bankenschieflagen in den USA und in der Schweiz in diesem Jahr Lücken im Rechtsrahmen für den Fall von Bankennotlagen schließen wolle. Aber ihre Pläne seien eine „zu weitreichende Umgestaltung“. So will die EU-Kommission auf von der Sparkassengruppe angesparte Milliardenbeträge zugreifen können, falls in Europa eine Bank gerettet werden soll. Das Geld im Haftungsverbund aus Sparkassen und Landesbanken ist aber dafür gedacht, prophylaktisch bei sich abzeichnenden Schieflagen von Gruppenmitgliedern zu stützen und auch Fusionen mit Nachbarsparkassen zu ermöglichen. Dieses Versprechen der „Institutssicherung“ hat – Ausnahme sind die schwerfälligen Rettungen der Landesbanken wie zuletzt 2019 der Nord LB – im Sparkassenlager bisher gut funktioniert – ebenso wie bei den Volks- und Raiffeisenbanken.

Bewehrt, aber wohl doch Reformbedarf

Scholz sagte unter dem Applaus der Sparkassenvertreter: „Diese bewährten Systeme sollten wir nicht ohne Not über den Haufen werfen.“ Gleichwohl werden sie wohl um eine Änderung ihres Haftungsverbundes nicht herumkommen, wie Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), zugab. Offenbar nach dem Vorbild des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken, dessen Mitglieder schon seit 2015 in einen von der EU als gesetzliche Einlagensicherung anerkannten separaten „Topf“ einzahlen, wird wohl auch der DSGV einen weiteren Fonds mit Beiträgen füllen müssen.

Der Erhalt der Institutssicherung und auch passgenauere Lösungen für kleine und mittlere Banken in den finalen Verhandlungen für das Basel-III-Regelpaket blieben in Brüssel seine Richtschnur, sagte Scholz. „Die Bundesregierung steht an Ihrer Seite. Denn Sie sind Garanten für Stabilität und Vertrauen – die wohl wichtigste Währung überhaupt“, sagte der Bundeskanzler. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterstrich dies in seiner Rede. „Boring Banking“, also vermeintlich langweiliges, aber solides Bankgeschäft wie das der Sparkassen, „ist für Deutschland ein Standortvorteil“, sagte Habeck während seines Auftritts auf dem Sparkassentag.

Sparkassen als Finanziers der Energiewende

Zum Krieg in der Ukraine sagte der Bundeskanzler, Putins „rückwärtsgewandter Imperialismus“ werde „nicht siegen“ und „am Ende eine gefestigte Ukraine“ stehen, die in die EU aufgenommen werde. In der Energiepolitik werden die Sparkassen seinen Worten zufolge gebraucht als Finanzier der Energiewende. Seine Regierung habe die Genehmigungszeit für Windkraftanlagen halbiert: „Für noch schnellere Genehmigungsverfahren bleiben wir am Ball.“ Scholz sagte, niemand werde überfordert. „Aber wir dürfen auch nicht die Augen davor verschließen: Die Preise für fossile Energien werden weiter steigen.“ Deshalb sollten die Sparkassen ihre Firmenkunden zu grünen Investitionen ermuntern. „Klimaneutral werden und Industrieland bleiben ist eine Generationenfrage“, sagte Scholz.

Der Kanzler lobte die Sparkassen auch als wichtige Finanziers von Wohnungskäufern. „Die Sparkassen stehen an der Seite derer, die hart arbeiten und das Land voranbringen“, erklärte er. Scholz bekannte sich zum Ziel der Bundesregierung, dass in Deutschland jedes Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden. 2022 wurde das Ziel mit 295.000 fertiggestellten Wohnungen verfehlt. Die gestiegenen Zinsen machten es nicht einfacher, aber in den 1970er-Jahren seien bei deutlich höheren Zinsen in Ost- und Westdeutschland jährlich 800.000 Wohnungen gebaut worden, erinnerte Scholz. Die Baukosten müssten indes gesenkt werden. Die Bundesregierung werde sich für mehr serielles und modulares Bauen, weniger Normen, schnellere Genehmigungen, digitale Bauanträge und die Bereitstellung von mehr Bauland in den Kommunen einsetzen.