Scholz’ Kanzlerkandidatur : Die Grenzen linker Wirtschaftspolitik

Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik ist in Deutschland an der Wahlurne erfolgreich gewesen, wenn sie aus einer bürgerlichen Sicht nicht zu weit links war und glaubwürdig verkörpert werden konnte. Karl Schiller, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder stehen für diese Wahlerfolge. Diese Politik richtete sich an den Verstand.

Die sozialdemokratischen Ideen von Wirtschaftspolitik reichen allerdings so weit nach außen, dass Schnittmengen mit der Linkspartei deutlich werden. Diese Ideen richten sich an das Herz.

Wie man mit einer solchen Politik einem Land Schaden zufügen kann, ließ sich in der europäischen Nachkriegsgeschichte oft beobachten – etwa in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien und später in Frankreich.

Für viele wirkt die Partei altbacken

Die politischen Räume für eine gemäßigte Wirtschaftspolitik à la Schiller, Schmidt und Schröder sind eng geworden. Sie war erfolgreich, weil sie die gewerkschaftlich gebundene, aber nicht selten wertkonservative Arbeiterschaft und die an beruflichem Aufstieg interessierte Mittelschicht ansprach. Das war einmal. Die industrialisierte Massengesellschaft befindet sich auf dem Rückzug.

Für viele urbane und von der Globalisierung geprägte Milieus wirkt die Partei altbacken; dort finden die Grünen mehr Anklang. Zudem wildert die Union mit Erfolg auf traditionellen Themenfeldern der SPD. Den Sozialdemokraten ist weder eine zuverlässige Kernklientel geblieben, noch verfügen sie über ein wichtiges, die Menschen bewegendes Thema, das der Wähler vor allem mit ihnen verbindet.

Unter dieser Malaise leiden Parteien der gemäßigten Linken nicht nur in Deutschland. Ein Ausweg ist nicht offensichtlich. Der wirtschaftspolitische Weg nach links, also dorthin, wo das Herz schlägt, erweist sich schnell als politisch verheerend. Die Sozialistische Partei in Frankreich ist mehr oder weniger zerschlagen, unter Jeremy Corbyn hat die Labour Party sogar in ihrem nordenglischen Herzland eine demütigende Niederlage erlitten, und die amerikanischen Demokraten haben aus gutem Grund der Verlockung widerstanden, Bernie Sanders gegen Donald Trump ins Rennen zu schicken.

Träume von einer Fusion mit der Linkspartei

Die Corona-Krise hat die SPD erst einmal davon abgehalten, ebenfalls diesen Weg zu beschreiben. Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wurden im vergangenen Jahr gewählt, um Olaf Scholz von der Spitze fernzuhalten.