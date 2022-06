Aktualisiert am

Scholz in Bad Saarow : „Das Ölembargo wird Russland hart treffen“

Der Kanzler vertraut auf die Wirkung der westlichen Sanktionen gegen Moskau und will große regionale Preisunterschiede an deutschen Tankstellen verhindern. Für die Ostdeutschen hält er außerdem eine Binsenweisheit bereit.

Derzeit als Reisediplomat gefragt: Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag auf einer Pressekonferenz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia Bild: AFP

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zuversichtlich zu den Wirkungen der westlichen Sanktionen gegen Moskau geäußert. „Das Ölembargo wird Russland hart treffen“, sagte Scholz auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. In Deutschland müsse dafür Sorge getragen werden, dass der Osten nicht einseitig unter den Folgen des Embargos leide: „Wir dürfen keine massiven regionalen Preisunterschiede an den Tankstellen sehen.“

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

Scholz räumte ein, dass die Deutschland in der Vergangenheit zu abhängig von russischen Energielieferungen gemacht habe. Die Annahme, Russland werde auch in Zeiten politischer Spannungen zuverlässig liefern, habe sich als unzutreffend erwiesen.

„Denken Sie groß!“

Der Osten Deutschlands hat nach Ansicht des Kanzler gute Aussichten auf eine Reindustrialisierung. In jüngerer Zeit haben sich unter anderem internationale Unternehmen wie Tesla und Intel für Ansiedlungen entschieden. Der Osten sei heute eine der attraktivsten Regionen in Europa, betonte Scholz, der als Gründe neben der Infrastruktur auch die große Zahl an für bedeutende Industrieansiedlungen geeigneten Flächen nannte. „Denken Sie groß!“, rief Scholz den Teilnehmern des Ostdeutschen Wirtschaftsforums zu.

Um den nicht zuletzt durch die Demografie bedingten Mangel an Fachkräften zu überwinden, bedürfe es unter anderem des Zuzugs ausländischer Arbeitssuchender. Bis zum Ende des Jahrzehnts würden in ganz Deutschland 7 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte in den Ruhestand treten.

Ebenso wie beim unausweichlichen Ausbau der erneuerbaren Energien bedürfe es von von Seiten der Bevölkerung auch beim Zuzug von Arbeitskräften Akzeptanz. „Diejenigen, die mit dumpfen Parolen auf politischen Stimmenfang gehen, erweisen dem Osten einen Bärendienst“, sagte Scholz.