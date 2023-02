Megachipfabrik an der Saar – da reist sogar der Kanzler an

Unabhängiger von Asien : Megachipfabrik an der Saar – da reist sogar der Kanzler an

Wenn der Bundeskanzler zum Fototermin lädt, sind wichtige Entscheidungen in der Regel schon gefallen. Das ist in Berlin nicht anders als in Brüssel, Buenos Aires oder in Ensdorf an der Saar. In den 6500-Seelen-Ort im Saarland hat Olaf Scholz diesen Mittwoch, kurz nach seiner Südamerika-Reise, auch noch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck mitgenommen. Die Präsenz der Regierungsspitze sollte jeden Zweifel ausräumen: was hier passiert, ist wegweisend, weit über das Saarland hinaus.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Mit Unterstützung des deutschen Autozuliefererkonzerns ZF will der US-amerikanische Halbleiterhersteller Wolfspeed eine Chipfabrik bauen. Nicht irgendwelche Chips, sondern Halbleiter der neuesten Generation, sogenannten Siliziumkarbid-Chips, wollen die Amerikaner auf einem ehemalige Kohlekraftwerks-Gelände produzieren. Mit SiC-Chips sollen strombetriebene Autos längere fahren und schneller laden. Obwohl die Technik noch jung ist, haben General Motors und Mercedes-Benz bereits langfristige Liefervereinbarungen getroffen. Im Saarland soll nun das dritte und bisher größte Werk für solche Halbleiter entstehen: zwischen 2 und 3 Milliarden Euro soll die „hochautomatisierte“ Fabrik samt Entwicklungszentrum kosten – offizielle Zahlen nannte die Beteiligten nicht - im Endausbau allerdings nur bis zu 1000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Fabrik gilt dennoch als wichtiger Baustein, um den Umbau der deutschen Autoindustrie hin zu Elektromobilität zu schaffen. Dem Vernehmen nach mindestens ein Viertel der Investitionskosten soll der Bund beisteuern, die entsprechende Erlaubnis der EU für das „wichtige Vorhaben von europäischem Interesse“ steht allerdings noch aus. Das Land hat dem Vernehmen das Gelände gekauft und den Amerikanern zur Verfügung gestellt. ZF will einen „dreistelligen Millionenbetrag“ investieren – in ein gemeinsames Forschungszentren mit Wolfspeed und in die Fabrik selbst.

Ein früherer Übernahmeversuch von Wolfspeed scheiterte

Im Gegenzug bekommt der Friedrichshafener Konzern – mit mehr als 150.000 Mitarbeitern einer der größten Autozulieferer der Welt - nicht nur Zugang zu den gefragten Chips, auch Aktien von Wolfspeed. Gemessen am Wolfspeed-Börsenwert von 9,5 Milliarden Dollar dürfte die Beteiligung allerdings nicht wesentlich sein. Vor Jahren hatte Infineon versucht, Wolfspeed zu übernehmen, scheiterte aber am Veto der US-Regierung.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sagte bei der Vorstellung der Pläne in Ensdorf, nach dem milliardenschweren amerikanische Subventionsprogramm „Inflation Reduction Act“ sei die Konkurrenz härter geworden. Mit der Hilfe des Bundes habe das Saarland aber gezeigt, „wir können in diesem Konkurrenzkampf bestehen.“

Der ZF-Vorstandsvorsitzende Holger Klein sagte, die Initiative stärke die Widerstandsfähigkeit der europäischen Lieferketten. Und Kanzler Scholz betonte die „Umbrucherfahrung“ im Saarland und sagte, nach der gute alten Zeit könne jetzt eine gute neue Zeit beginnen. Die Fabrik können einen Beitrag leisten, die europäische Industrie mit Halbleitern zu versorgen. Das europäische Beihilferecht müsse noch agiler und „zeitlich flexibler“ werden, die Vorschläge der EU zeigten in die richtige Richtung.