A merika wählt mitten in einer Wirtschaftskrise: 25 Prozent der Amerikaner haben in der Pandemie entweder selbst ihren Job verloren oder das bei einem Haushaltsmitglied gesehen, weitere 32 Prozent erlebten Gehaltseinbußen. Das heißt: Mehr als jeder zweite Amerikaner erlebt den Wirtschaftseinbruch am eigenen Leib. Auch wenn das Wachstum zwischen Juli und September wieder anzog, liegt die Wirtschaftsleistung weiter deutlich unter ihrem Niveau vor Corona. Um die großangelegten Staatshilfen für die Wirtschaft zu finanzieren, hat sich das Defizit des Staates im Vergleich zum vergangenen Jahr verdreifacht. Der Berg an Schulden, auf dem Amerika sitzt, wächst mit und beträgt rund 21 Billionen Dollar. Die Frage lautet deshalb: Sind die Wähler so unzufrieden mit Trumps Krisenmanagement, dass sie Joe Biden ins Weiße Haus wählen?

Wie die Amerikaner über ihre Wirtschaftslage denken, wird die Wahl maßgeblich mitentscheiden. Daneben könnte Trump aber auch ein Effekt gefährlich werden, der sich eher still vollzieht: Die Wählerschaft verändert sich zu seinen Lasten. Am Dienstag werden in Amerika über 40 Millionen Menschen mehr wählen als im Jahr 2000. Denn die Bevölkerung wächst: In den Vereinigten Staaten liegt die Geburtenrate über der Sterberate, zudem wandern mehr Menschen ein als aus. Der Zensusbehörde zufolge wächst die Bevölkerung rechnerisch alle 18 Sekunden um eine Person. Doch nicht alle Wählergruppen wachsen gleich schnell: In allen Bundesstaaten hat der Anteil von Wahlberechtigten mit weißer Hautfarbe abgenommen.