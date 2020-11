D

er Winter wird hart – das steht für Skiurlauber wie auch für die Verantwortlichen von Skigebieten fest. Dabei geht es bei weitem nicht nur darum, ein „zweites Ischgl“ zu verhindern, wie es stets in Erinnerung an die vielen Infektionen im illustren Wintersport- und Partyort zu Beginn der Pandemie heißt. „Après-Ski ist diese Saison natürlich kein Thema“, sagt Andreas König, Sicherheitsfachmann des Deutschen Skiverbands (DSV): „Die Gebiete erarbeiten jeweils mit den örtlichen Behörden Hygienekonzepte, die zusammen mit den bekannten AHA-Regeln einen sicheren Skiurlaub gewährleisten sollen.“ Neben der Maskenpflicht an vielen Stellen geht es etwa darum, die Kapazität von Gondeln zu begrenzen und Gedränge beim Anstehen an den Liften möglichst zu verhindern – vor allem in den Gebäuden der Talstationen. In Österreich können sich zudem Skilehrer oder Bergführer regelmäßig auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Schon seit Juli gibt es das Angebot für Mitarbeiter in Tourismus oder Gastronomie. Letztlich bleibt aber immer die zentrale Frage: Wie viele Urlauber zieht es in der anstehenden Saison überhaupt auf die Pisten?