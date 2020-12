Die Alterung der Weltbevölkerung ist ein Zeichen für den steigenden Wohlstand der Mittelschicht, der immer mehr Menschen ein langes Leben ermöglicht. Zu verdanken haben wir das dem technischen, medizinischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Dessen Früchte sind allerdings international sehr unregelmäßig verteilt: Afrikaner haben eine weit niedrigere Lebenserwartung als etwa Europäer, obwohl sich die Kennzahl während der Nachkriegszeit nicht nur für Europa deutlich verbessert hat, sondern auch für Afrika.

Laut Prognosen wird die Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten weiter stark wachsen, wenn auch mit deutlich geringerem Tempo als in den zurückliegenden Nachkriegsjahrzehnten. Trieben in der Vergangenheit der asiatische und der afrikanische Kontinent das Bevölkerungswachstum an, zeichnet sich für die Zukunft eine Trendwende ab: Während Asien als Wachstumstreiber ausfällt und sogar schrumpfen wird, wächst Afrika immer weiter. Im Jahr 2100, wenn gemäß dem Basis-Szenario der Vereinten Nationen rund 10,9 Milliarden Menschen auf der Erde leben, werden die Afrikaner ihren Anteil an der Weltbevölkerung von 17 auf 39 Prozent mehr als verdoppelt haben. Der Anteil der Asiaten dagegen wird von aktuell knapp 60 Prozent auf 43 Prozent kräftig schrumpfen. Damit wird Asien seine Position als bevölkerungsreichster Kontinent nur noch knapp vor Afrika behaupten.

Diese Zukunft scheint weit weg, doch ein im gerade angebrochenen Jahrzehnt der 2020er-Jahre geborener Europäer hat angesichts seiner Lebenserwartung gute Chancen, das noch zu erleben. Die UN-Prognosen geben also eine Vorstellung von dem, was schon auf unsere Enkel zukommt. Die demographische Dynamik in Afrika ist so brisant, weil die meisten Länder des Kontinents wirtschaftlich weit hinter Amerika, China, Japan und Europa zurückfallen und daher nicht in der Lage sind, einer immer größeren Zahl von Menschen eine Lebensgrundlage zu bieten. Die dadurch entstehenden Spannungen könnten sich durch weitere Kriege oder Massenauswanderung zu entladen versuchen. Bis jetzt haben weder Afrika noch der Westen dagegen ein wirkungsvolles Rezept gefunden, trotz – oder vielleicht sogar wegen – jahrzehntelanger Entwicklungszusammenarbeit.

Die wohlhabenden Industrieländer haben mit eigenen Problemen zu kämpfen, etwa mit dem steigenden Anteil älterer Menschen, durch den sich der hohe Arbeitsaufwand für die Versorgung von Rentnern und Pflegebedürftigen auf immer weniger Schultern verteilt. Dagegen ist gut die Hälfte der Afrikaner unter 20 Jahre alt. Eine junge Bevölkerung gilt als Voraussetzung für Wirtschaftswachstum, doch können viele „junge“ Völker ihren demographischen Trumpf nicht ausspielen. Besonders hohe Anteile junger Menschen liegen nämlich oft schlicht daran, dass Kriege und Krankheiten in den betroffenen Ländern die Chancen verringern, alt zu werden.