151 Millionen Weihnachtsmänner aus Schokolade waren es in diesem Jahr. So viele haben die Süßwarenhersteller in Deutschland als Beilage zu Geschenken, für Kaffeekränzchen und alle anderen weihnachtlichen Gelegenheiten zum Naschen produziert. Rund ein Drittel davon geht ins Ausland, denn auch in Kanada, den Vereinigten Staaten und sogar Australien sind deutsche Schoko-Weihnachtsmänner beliebt, heißt es vom Bundesverband der Süßwarenhersteller. Schätzt man, dass jeder der Weihnachtsmänner durchschnittlich zwei Zentimeter dick ist, ergäbe das einen Turm von mehr als 3000 Kilometer Höhe – der dann einer Reihe von Navigationssatelliten in den Weg käme. Doch so hoch er auch wäre: Er ist niedriger als im Vorjahr. Denn in diesem Jahr wurden 1,3 Prozent weniger Schoko-Weihnachtsmänner hergestellt, vermeldet der Bundesverband BDSI.

Das scheint erst mal nicht besonders dramatisch. Doch das Weihnachtsgeschäft ist neben dem Ostergeschäft für Süßwarenhersteller die wichtigste Zeit des Jahres, der Dezember in der Regel der umsatzstärkste Monat. Angesichts der Absage von Weihnachtsmärkten und persönlichen Treffen, zu denen man Süßigkeiten mitbringen würde, leiden die Fabrikanten von Naschwerk besonders unter der Corona-Pandemie. „Dieses Jahr wird spannend – es gibt Licht und viel Schatten“, sagt eine Verbandssprecherin. Wobei „Licht“ lediglich bedeutet, dass einige Unternehmen Umsatzverluste hätten abwenden können, wie sie konkretisiert – alles in allem sei die Lage schwierig.

Die mittelständisch geprägte Süßigkeitenbranche beschäftigt in Deutschland 50.000 Mitarbeiter. Sie ist generell ein Wirtschaftszweig, der nicht an viel Veränderung gewöhnt ist. Die Deutschen essen im Jahr etwa 30 Kilo Süßwaren, Knabberartikel und Eis pro Person – und diese Zahl ist in den vergangenen zehn Jahren bis auf hundert Gramm gleich geblieben. Von den 670 Kilogramm Lebensmitteln (ohne Getränke), die jeder Deutsche statistisch gesehen im Jahr verzehrt, sind das konstant knapp 5 Prozent. Ebenso haben sich auch die Umsätze der Hersteller kaum verändert, zumindest bis jetzt.