Doch auch in Deutschland gibt es zunehmend mehr Reiche. Im Jahr 2009 zählte das Wirtschaftsmagazin Forbes noch 860.000 Millionäre zwischen Flensburg und Rosenheim. Vor zwei Jahren waren es dann schon 1,47 Millionen Millionäre.

Auch der Klub der Superreichen wächst in aller Welt. Im Jahr 2001 zählte Forbes exakt 538 Milliardäre zu diesem erlauchten Kreis. Inzwischen sind es mehr als fünfmal so viele. Allerdings muss an dieser Stelle gesagt werden, dass sich große Vermögen stets nur schätzen lassen. Aktienpakete und Unternehmen schwanken mitunter stark im Wert – und was Start-ups, Gemälde oder Immobilien wirklich wert sind, weiß man auch erst, wenn sie erfolgreich verkauft wurden. Deshalb haben die Statistiken sämtlicher Urheber alle dasselbe Problem: Exakte Daten zu den Vermögen der oberen zehn Prozent, erst recht des obersten Prozents, gibt es nicht. Die Richtung stimmt, ansonsten muss hochgerechnet oder geschätzt werden.



Strittig an großen Vermögen ist aber ohnehin nicht ihre Existenz oder ihre genaue Höhe. Für Streit sorgt stets nur die Verteilung. Um es in den Worten Bertolt Brechts aus dem Jahr 1934 zu sagen: „Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Anhänger dieser Nullsummen-Theorie übersehen, dass sich eine Gesellschaft auch insgesamt nach oben arbeiten kann – nur Einzelpersonen darin das unterschiedlich schnell tun. Als Paradebeispiel wird China angeführt, wo die Zahl der Milliardäre explosionsartig steigt, zugleich aber in den vergangenen Jahrzehnten auch Abermillionen Menschen der absoluten Armut entkommen sind.