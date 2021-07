Die Airports in Hamburg (25 Minuten bis Hbf) und München (40 Minuten bis Hbf) sind nur mit der S-Bahn erreichbar. Den Flughafen Leipzig/Halle fahren Intercitys an. Der neue BER-Hauptstadtflughafen wartet auf die Anbindung an das ICE-Netz. Stuttgart 21 ist noch im Bau. Wann, wie und wo ist die Bahn also konkurrenzfähig? Wir haben gerechnet: Wer von München nach Frankfurt fliegt, sitzt eine Stunde in der Luft. Die Fahrten mit der S-Bahn zum und vom Flughafen schlagen etwa 55 Minuten drauf, hinzu kommt eine Stunde für den Check-in. Die Strecke mit dem ICE von Innenstadt zu Innenstadt dauert 3:37 Stunden. Die Reise mit dem Flugzeug wäre also rund 40 Minuten schneller. Eine F.A.Z.-Abfrage bei Suchmaschinen für verschiedene Bahn- und Flugverbindungen hat ergeben, dass sich nur längere Strecken mit dem Flieger zeitlich lohnen; dagegen sind die Kosten teilweise deutlich höher als bei der Bahn.



Das macht sich auch bei den Gästezahlen bemerkbar. Hat sich die Zahl der Passagiere seit 2008 leicht rückgängig entwickelt, so ist die Zahl der Bahnfahrer im gleichen Zeitraum merklich gestiegen. Das liegt unter anderem am Ausbau von Schnellstrecken, hat aber auch mit dem größer werdenden Verkehrsaufkommen insgesamt zu tun. Inlandsflüge der Lufthansa nutzen zwei Drittel der Gäste, um zu längeren Verbindungen ins Ausland umzusteigen.