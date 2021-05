Streng genommen kann Wasser glücklicherweise nicht „verbraucht“ werden, da es in den Kreislauf zurückfließt. Was aber verbraucht werden kann, ist sauberes Wasser. Denn mehr als zwei Drittel des Planeten sind zwar mit Wasser bedeckt, doch trinkbar sind davon gerade einmal ein Prozent. Insofern ist es eine gute Nachricht, dass der durchschnittliche Wasserverbrauch jedes Deutschen seit 1990 um rund ein Sechstel gesunken ist. Das liegt an mehr Umweltbewusstsein und modernerer Technik, aber auch an der Schließung vieler Industriebetriebe in den neuen Bundesländern nach der Wende.

In den eigenen vier Wänden nutzen die Menschen in Deutschland mehr als ein Drittel des Wasser zum Duschen und zur Körperpflege. 27 Prozent fließen – in Trinkwasserqualität – durch die Toilettenspülung, 6 Prozent durch den Geschirrspüler. Im Schnitt sind das 125 Liter pro Person und Tag. Diese Zahl bildet aber nur den direkten Wasserbedarf ab. Rechnet man auch noch das Wasser hinzu, das die Herstellung der Lebensmittel, der Kleidung und Industriegüter, die eine Person konsumiert, gekostet hat, kommt man auf einen weit höheren Wert – den sogenannten indirekten Wasserbedarf.