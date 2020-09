Die unterschiedlichen Bildungschancen sind in der Statistik ablesbar. Kinder aus nicht nicht-akademischen Haushalten studieren nicht nur seltener, sie erreichen auch seltener die nächste Bildungsstufe. Von hundert Grundschulkindern aus Arbeiterfamilien gehen nur durchschnittlich 21 auf eine Hochschule. „Das Studium wird häufig nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen, da es keine Vorbilder in der eigenen Familie gibt, die Wege aufzeigen und unterstützen können“, sagt König. 30 Prozent der Arbeiterkinder brechen das Bachelor-Studium zudem vorzeitig ab. Von allen Studienabbrechern, die finanzielle Gründe als Abbruchsgrund angeben, kommen rund 72 Prozent aus Arbeiterfamilien.

Für Kinder aus Akademiker-Haushalten sieht die Lage anders aus: Von 100 Grundschulkindern, die mindestens ein Elternteil mit Hochschulabschluss haben, beginnen durchschnittlich 74 ein Studium an einer Hochschule – eine mehr als dreimal so hohe Quote. Auch beenden nur gerade einmal 15 Prozent von ihnen ihr Studium ohne Abschluss. Brechen sie doch einmal ab, liegt das meist an privaten Motiven oder anderen beruflichen Alternativen, nicht an finanziellen Gründen. Einen Doktortitel erreichen Arbeiterkinder dann zehn Mal so selten wie Akademikerkinder. Von unseren hundert Grundschulkindern aus Arbeiterfamilien schafft es im Schnitt gerade einmal ein einziges auf diese akademische Ebene. Da eine Promotion für viele Berufe in der akademischen Lehre Voraussetzung ist, folgt daraus zum Beispiel auch, dass Professoren nur selten aus Arbeiterfamilien kommen.