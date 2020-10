Wie passen hohe Einnahmen und hohe Schulden zusammen? Die Antwort ist einfach: Deutschlands Regierungen geben das viele Geld mit beiden Armen aus. Im vergangenen Jahr sind die Sozialausgaben in Deutschland zum ersten Mal über die Grenze von einer Billion Euro im Jahr gestiegen. Trotz des enormen Wirtschaftsaufschwungs stiegen die Zuwendungen an Rentner und Familien, an Ärzte und Arbeitslose erstmals seit 2010 wieder über den Betrag, der 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Der deutsche Staat hat also hohe Steuern und Einnahmen, er gibt aber – vor allem für Soziales – so viel Geld aus, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten trotzdem hohe Schulden aufgetürmt haben.